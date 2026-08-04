La Laguna desarrolla tres rutas guiadas y gratis para reforzar el turimso sostenible

La Laguna reforzará durante agosto y septiembre su oferta de turismo sostenible con tres rutas guiadas gratuitas que recorrerán algunos de los principales enclaves de la costa y el interior del municipio. La programación, impulsada por el área de Turismo, combina patrimonio, naturaleza, historia y participación ciudadana con el objetivo de ofrecer una forma diferente de descubrir el territorio y dinamizar tanto los núcleos costeros como los rurales.

La iniciativa incluye la tercera edición de la Ruta del Agua de Bajamar, un recorrido que repasa la evolución histórica de este enclave a través del agua, visitando espacios emblemáticos como las piscinas naturales, el Barranco de Isogue o el Palmeral. También regresa Mar, Música y Montaña. Punta del Hidalgo, que resalta la relación de este núcleo con el mar, la tradición musical y el paisaje.

La tercera propuesta corresponde a Turismo en Positivo, un programa de senderismo interpretativo que une biodiversidad, patrimonio, gastronomía local y sensibilización ambiental mediante recorridos por lugares como El Batán, el casco histórico de La Laguna o Bajamar.

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El concejal accidental de Turismo, Fran Hernández, destacó que estas actividades permiten conocer el municipio desde una experiencia «cercana, respetuosa y enriquecedora». La elevada demanda agotó plazas en varias nrutas.