"Falleció bajo su control": la extradición desde Tenerife de Pamela Gwynnett devuelve la tranquilidad a la familia de la anciana estafada

La extradición desde Tenerife y el posterior ingreso en prisión de Pamela Gwynnett ha cerrado un capítulo doloroso para la familia de Joan Green, la contadora jubilada de 89 años a la que la exfugitiva saqueó sus ahorros mientras la aislaba de su entorno. Tras ser custodiada desde España y enviada a prisión al aterrizar en el aeropuerto de Manchester para cumplir una condena de seis años por delito de robo y fraude, los nietos de la anciana, David y Rebecca Bolton, han valorado en declaraciones a la cadena Sky News el desenlace de un caso de abuso a personas vulnerables que ha conmocionado a la opinión pública británica.

La víctima falleció en 2022 mientras permanecía bajo el control de la condenada, un hecho que impidió que la anciana presenciara la resolución judicial de la estafa financiera cometida contra su patrimonio.

Pamela Gwinnett a su llegada a Manchester desde Tenerife / GMP

Dolor por la pérdida y falta de remordimiento en el tribunal

Durante la entrevista concedida al medio británico, los familiares repasaron la dureza del proceso y la fría actitud mostrada por la acusada durante todo el procedimiento legal tras ser localizada por la prensa británica en Canarias.

En relación a la actitud de la estafadora y el fallo judicial, Rebecca Bolton detalló que la mujer no reaccionó en absoluto en la sala: "Fue genial ver que por fin se hiciera justicia y que la enviaran a prisión. Ahora tenemos justicia. El hecho de que no mostrara ningún remordimiento... Cuando la conocisteis en Tenerife, dijo que la familia había robado el dinero. De nuevo, ningún remordimiento. Cuando se demostró que se transfirieron cientos de miles de libras directamente a Pamela, sigue sin mostrar remordimiento".

Por su parte, al ser preguntados por el impacto emocional sufrido por el entorno cercano de la víctima a lo largo de estos años, la familia subrayó que "nos ha causado un estrés, un disgusto y un dolor inmensos, además del sufrimiento que le infligió a mi abuela, quien lamentablemente falleció bajo el control de Pamela Gwynnett. Por desgracia, ella no ha podido ver que se hiciera justicia, pero nosotros, como familia, sí, y eso nos llena de satisfacción".

Críticas a la policía de Lancashire y respaldo de la NCA y Greater Manchester

El proceso para sentar a Gwynnett ante los tribunales ha estado marcado por una larga investigación policial internacional de cuatro años que involucró a la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), la Policía del Gran Manchester (GMP) y las fuerzas de seguridad españolas.

En relación a las trabas sufridas durante la instrucción del caso, David Bolton reveló las carencias de las primeras pesquisas locales: "Llevamos más de un año esperando esto. Hace cuatro años iniciamos esta investigación, presentando denuncias ante los servicios sociales y la policía de Lancashire. No se hacía nada. La policía de Greater Manchester tuvo éxito, mientras que la policía de Lancashire fracasó en su intento de investigar".

Finalmente, los hermanos quisieron hacer público su reconocimiento a las autoridades e informadores que hicieron posible la captura de la prófuga en Tenerife, así como a la respuesta de los ciudadanos: "Estamos muy agradecidos a Jonathan Ashcroft, George Allorton, Janet Robinson, a toda la policía de Bolton, al equipo y a Sky News por sacar a la luz este caso y visibilizar los abusos que se cometen. Hay que detener a estas personas. Hemos recibido mucho apoyo público y ha sido genial, muy reconfortante".