Eclipse solar del 12 de agosto: el fenómeno que no se repetirá hasta 2078

Un momento único que solo ocurre una vez en varias generaciones. El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 convertirá a Canarias en uno de los lugares privilegiados para observar cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, aunque con una particularidad: será una cita que no se volverá a repetir hasta dentro de 52 años.

El calendario astronómico indica que habrá que esperar hasta 2078 para que Canarias vuelva a encontrarse en una situación similar.

Un eclipse que marcará el verano de 2026

El próximo 12 de agosto de 2026, la Luna pasará por delante del Sol y provocará un eclipse que será visible desde el archipiélago. Aunque el grado de ocultación variará según la isla y la zona concreta de observación, el fenómeno permitirá contemplar cómo el disco solar queda parcialmente cubierto por el satélite.

Las previsiones apuntan a que será una de las grandes citas científicas y divulgativas del año, con miles de personas pendientes del cielo para disfrutar de un espectáculo que no volverá a repetirse con las mismas condiciones sobre las islas.

Canarias tendrá que esperar hasta 2078

La importancia del eclipse de 2026 no está únicamente en el propio fenómeno, sino en su rareza. La alineación exacta entre el Sol, la Luna y la Tierra hace que los eclipses solares sean acontecimientos poco frecuentes en un mismo punto del planeta.

Por eso, para Canarias la fecha del 12 de agosto de 2026 quedará marcada como una ocasión excepcional. La próxima vez que las islas puedan vivir una situación astronómica comparable será en 2078, cuando una nueva alineación vuelva a colocar al archipiélago en el camino de un eclipse solar total.

Eso significa que buena parte de las generaciones actuales no tendrán otra oportunidad de observar un fenómeno similar desde Canarias.

La llegada del eclipse ha despertado el interés de instituciones, expertos y aficionados a la astronomía, que preparan actividades para explicar cómo observarlo de forma segura y aprovechar una jornada que quedará grabada en la memoria de muchos canarios.

Además, la ubicación de las islas, con zonas de gran calidad atmosférica para la observación del cielo, convierte al archipiélago en un escenario especialmente atractivo para seguir este tipo de fenómenos.

El 12 de agosto de 2026 será, por tanto, una fecha para mirar al cielo. Porque después de ese día, Canarias tendrá que esperar más de medio siglo para volver a vivir algo parecido.