El director creativo Ivan Jiménez cae rendido a la hospitalidad de Tenerife: "Qué maravilla de tierra y qué maravilla de gente"

Diez días en Tenerife han sido más que suficientes para que el director creativo Ivan Jiménez quede completamente enamorado de la idiosincrasia y la calidez del pueblo canario. A través de un vídeo de reflexión personal, el creador ha compartido con sus seguidores una serie de anécdotas cotidianas vividas en la isla que demuestran que la amabilidad chicharrera no es un mito, sino una constante diaria.

El creativo destaca que no ha habido un solo día de su estancia en el que no le haya ocurrido un gesto amable o una muestra de generosidad desinteresada por parte de la población local.

Aparcar en Santa Cruz y visitas improvisadas al Parlamento

Entre las vivencias que más le han impactado, Jiménez relata el momento en que intentaba estacionar en una zona complicada del centro de la capital tinerfeña. Según relata el propio director creativo, "el otro día estuve intentando aparcar por Santa Cruz (...) veo un sitio pero muy justo. Me toca la ventanilla la dueña del coche de delante, que no sé de dónde salió, y me dice: "Oye, yo creo que si lo muevo un poco para adelante entra tu coche". Se sube en su coche y lo mueve para que yo pueda aparcar. Esto, ya te digo yo que pocas veces lo he visto".

Pero la hospitalidad no quedó en el tráfico urbano. Mientras desayunaba en un conocido local de la capital, un seguidor de la red social Instagram le escribió al percatarse de su presencia. Jiménez explica que esta persona le escribió: ""Trato y trabajo aquí al lado, en el Parlamento de Canarias. Si quieres, te lo enseño". Y efectivamente, nos coge a mi mujer y a mí y nos enseña todo el Parlamento de Canarias, nos mete en el salón de plenos, nos enseña todos los rincones... Una amabilidad de la gente increíble".

La gastronomía con alma y el sello del «mi niño»

El sector de la restauración tampoco se quedó atrás. El creativo narra cómo en un restaurante sin reserva previa e íntegramente completo, los responsables del local buscaron la fórmula para acomodarlos antes de la llegada del siguiente turno, ofreciéndoles una experiencia gastronómica personalizada y cercana.

Noticias relacionadas

Al respecto, Jiménez destaca que "comimos increíble, saliendo a preguntar a cada poco qué tal, recomendándonos vinos de la tierra... Es que no entiendo de dónde sale esta gente tan amable, siempre con la sonrisa en la boca, con el "mi niño"... ¿De dónde salís? ¿Exportáis buen rollo, amabilidad, alegría? Qué maravilla la tierra y qué maravilla la gente de Canarias".