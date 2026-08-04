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Buenavista del Norte

El control del acceso a Masca casi triplica el uso de la guagua en este espacio singular de Tenerife

La medida permanecerá desde el 30 de julio, entre las 09:00 y las 16:00 horas, mientras se mantengan las condiciones de riesgo para la seguridad

Una guagua de Titsa accede a Masca

Una guagua de Titsa accede a Masca / El Día

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El Día

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Buenavista del Norte

Las medidas de control de accesos al caserío de Masca, implantadas por el Cabildo desde el pasado 30 de julio por motivos de seguridad, han provocado un notable aumento del uso del transporte público. En sus cuatro primeros días de aplicación, 5.558 pasajeros utilizaron la línea 355 de Titsa (Buenavista-Masca-Santiago del Teide), lo que supone un incremento de 3.569 viajeros respecto al mismo periodo de la semana anterior, cuando se contabilizaron 1.989 usuarios. Es decir, casi triplica la cifra de usuarios.

La regulación limita el acceso de vehículos privados y de alquiler con fines recreativos durante los periodos de alerta, preemergencia o emergencia de protección civil, con el objetivo de garantizar la seguridad y asegurar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en la carretera TF-436, la única vía de acceso al caserío.

Los que sí pueden entrar en el caserío

La medida, de carácter preventivo, temporal y dinámico, permanece activa entre las 09:00 y las 16:00 horas mientras continúen las condiciones de riesgo que motivaron su implantación, con controles en la TF-436, a la altura de Las Lagunetas y Santiago del Teide. Durante su vigencia pueden acceder residentes, propietarios, trabajadores, transporte público, servicios de emergencia y vehículos autorizados.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, señaló que la regulación responde a los informes técnicos que advertían de que la congestión del tráfico podía comprometer los servicios de emergencia, una situación que, recordó, quedó patente durante un conato de incendio registrado hace unas semanas en Masca.

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Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, destacó quelos datos confirman que el transporte público es la alternativa más eficaz para compatibilizar la protección del espacio natural, reducir la congestión del tráfico y facilitar un acceso ordenado, seguro y sostenible al caserío.

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