Sector Primario
Las balsas de Tenerife arrancan agosto al 55% de su capacidad
La Isla dispone de casi 400.000 metros cúbicos más de agua almacenada que hace un año, aunque persisten las diferencias entre el norte y el sur
Las balsas de Tenerife han comenzado agosto al 55,3% de su capacidad, con un volumen total almacenado de 2.785.528 metros cúbicos, según los datos facilitados por el Cabildo a través de la empresa pública Balten.
La situación es más favorable que la registrada en las mismas fechas del año pasado. A 1 de agosto de 2026, las infraestructuras de almacenamiento de agua para riego acumulaban 393.392 metros cúbicos más que doce meses antes, lo que ofrece un mayor margen para afrontar la campaña agrícola de verano.
El incremento resulta especialmente relevante en un periodo marcado por el aumento de las necesidades de riego y las altas temperaturas. El Cabildo considera que el nivel actual permite encarar los próximos meses con una mayor seguridad para el sector agrario, aunque la distribución del agua sigue siendo desigual entre las dos vertientes de la Isla.
Más llenas las del Norte
Las balsas situadas en el norte presentan un nivel medio de llenado del 61,4% y concentran 2.107.886 metros cúbicos. En cambio, las instalaciones de la vertiente sur se encuentran al 42,2%, con 677.642 metros cúbicos almacenados.
Esta diferencia responde al comportamiento habitual del sistema insular, condicionado por la disponibilidad de recursos hídricos, la climatología y la mayor presión agrícola existente en determinadas zonas.
Mejores perspectivas en el verano
El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, destacó que los datos permiten afrontar el segundo mes del verano desde una posición más favorable que la del ejercicio anterior. A su juicio, el volumen disponible garantiza por ahora el suministro necesario para atender las demandas de riego de las explotaciones agrícolas de Tenerife.
La evolución de las reservas será, no obstante, determinante durante las próximas semanas. Agosto y septiembre suelen concentrar una elevada demanda de agua en el campo, por lo que el nivel de las balsas dependerá tanto del consumo como de la capacidad de reposición del sistema.
BALTEN gestiona la red insular de almacenamiento y distribución de agua destinada al regadío, una infraestructura esencial para sostener la actividad agrícola en una isla sometida a periodos recurrentes de sequía y escasez de recursos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
- Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos