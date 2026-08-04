Las balsas de Tenerife arrancan agosto al 55% de su capacidad

Las balsas de Tenerife han comenzado agosto al 55,3% de su capacidad, con un volumen total almacenado de 2.785.528 metros cúbicos, según los datos facilitados por el Cabildo a través de la empresa pública Balten.

La situación es más favorable que la registrada en las mismas fechas del año pasado. A 1 de agosto de 2026, las infraestructuras de almacenamiento de agua para riego acumulaban 393.392 metros cúbicos más que doce meses antes, lo que ofrece un mayor margen para afrontar la campaña agrícola de verano.

El incremento resulta especialmente relevante en un periodo marcado por el aumento de las necesidades de riego y las altas temperaturas. El Cabildo considera que el nivel actual permite encarar los próximos meses con una mayor seguridad para el sector agrario, aunque la distribución del agua sigue siendo desigual entre las dos vertientes de la Isla.

Más llenas las del Norte

Las balsas situadas en el norte presentan un nivel medio de llenado del 61,4% y concentran 2.107.886 metros cúbicos. En cambio, las instalaciones de la vertiente sur se encuentran al 42,2%, con 677.642 metros cúbicos almacenados.

Esta diferencia responde al comportamiento habitual del sistema insular, condicionado por la disponibilidad de recursos hídricos, la climatología y la mayor presión agrícola existente en determinadas zonas.

Mejores perspectivas en el verano

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, destacó que los datos permiten afrontar el segundo mes del verano desde una posición más favorable que la del ejercicio anterior. A su juicio, el volumen disponible garantiza por ahora el suministro necesario para atender las demandas de riego de las explotaciones agrícolas de Tenerife.

La evolución de las reservas será, no obstante, determinante durante las próximas semanas. Agosto y septiembre suelen concentrar una elevada demanda de agua en el campo, por lo que el nivel de las balsas dependerá tanto del consumo como de la capacidad de reposición del sistema.

BALTEN gestiona la red insular de almacenamiento y distribución de agua destinada al regadío, una infraestructura esencial para sostener la actividad agrícola en una isla sometida a periodos recurrentes de sequía y escasez de recursos.