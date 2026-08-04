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La Aemet prevé un martes con calor asfixiante en Tenerife

La isla estará en aviso amarillo por altas temperaturas

Pronóstico del tiempo de la Aemet en Canarias del 31 de julio al 10 de agosto de 2026

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Aemet

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El calor seguirá afectando a los tinerfeños este martes, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados en algunos puntos de la isla. Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una jornada en la que, además, soplarán los vientos moderados, pudiendo ser puntualmente muy fuertes.

Aun con estas temperaturas, la isla estará en aviso amarillo entre las 11:00 y las 20:00 horas, al igual que el resto del archipiélago, excepto Gran Canaria y La Palma, donde el calor será aún más intenso y, por tanto, estarán en aviso naranja.

Más allá del calor, el archipiélago espera cielos despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en litorales norte, así como calima en altura, afectando a zonas altas de las islas montañosas. 

Jornada de calor en Tenerife, este lunes.

Jornada de calor en Tenerife, este lunes. / Andrés Gutiérrez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste a primeras y últimas horas. Calima en altura, que remitirá por la noche. Temperaturas con pocos cambios. Se espera que se superen los 34-35° C en amplias zonas de medianías orientadas al sur, este y oeste, así como en el área metropolitana. Localmente, en algunos puntos orientados al sur se podrán alcanzar 37° C. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 25° C en estas zonas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte durante la madrugada y a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 31

LA GOMERA

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. Calima en altura, que remitirá por la noche. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. En zonas altas y medianías orientadas al sur se superarán los 35° C, y de forma local, los 37 °C. En estas zonas las mínimas podrán no bajar de los 25° C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en vertientes sureste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 31

LA PALMA

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste a primeras y últimas horas. Calima en altura, que remitirá por la noche. Temperaturas con pocos cambios. En medianías se superarán los 35° C, e incluso los 37° C en cumbres y vertiente oeste. En dichas zonas las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 25° C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, y rachas muy fuertes en zonas altas, amainando por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 26 33

EL HIERRO

Despejado salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral noreste a primeras y últimas horas. Calima en altura, que remitirá por la noche. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. En zonas orientadas al sur y este se superarán los 35° C, localmente los 37° C. En estas áreas las mínimas podrán no bajar de los 25° C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas bajas del sureste y extremo oeste, sin descartar rachas muy fuertes durante la madrugada y a últimas horas.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 22 29

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