Adeje emprende los trabajos para adecuar la plaza Charco del Valle, en Los Menores

El Ayuntamiento de Adeje comenzó esta semana la regeneración de la Plaza Charco del Valle, en el barrio de Los Menores. La actuación, impulsada desde el Área de Obras y Servicios, aportará un espacio público renovado con más vegetación, mejor iluminación y zonas de sombra para el disfrute de todos los vecinos y vecinas. Es espacio será un lugar con sombra, zonas verdes, iluminación renovada y con «equipamiento de calidad para todas las edades», según el concejal, Epifanio Díaz.

La intervención plantea una reorganización completa en torno a una plaza circular, con una zona de juegos infantiles integrada en la topografía del terreno y una pérgola circular de listones de madera y membrana textil blanca que proporcionará sombra en el área central. Además, incorporará abundante vegetación con rocalla y plantas adaptadas al clima local, que sustituirán la práctica ausencia de zonas verdes del espacio actual. El nuevo alumbrado, con luminarias ancladas a los pilares de la pérgola y tiras led bajo los bancos, mejorará la seguridad y el confort del espacio en horario nocturno.

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Los accesos, pavimentos y diferentes niveles garantizan la movilidad de todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida. El proyecto incorpora también un sistema de riego por goteo y una red de evacuación de aguas pluviales.