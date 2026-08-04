Más de 5.500 visitantes usaron la guagua para acceder a Masca con la vigencia de la regulación de acceso

Los controles y limitaciones de acceso a vehículos privados o de alquiler al Caserío de Masca por razones de seguridad y riesgo de incendios han incrementado el número de pasajeros de la línea 355 (Buenavista-Masca-Santiago del Teide) de Titsa, alcanzando los 5.558 usuarios entre el jueves y domingo pasados, superando los 1.989 viajeros registrados en el mismo periodo de la semana anterior.

La regulación y el control de accesos de vehículos de alquiler y visitantes al Parque Rural de Teno viene determinada por el objetivo de reforzar la seguridad de las personas y garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia durante situaciones de riesgo de protección civil, tal y como requerían los distintos informes técnicos, según ha recordado el Cabildo en una nota de prensa.

La medida tiene carácter preventivo, temporal y dinámico y se activará cuando existan situaciones de alerta, preemergencia o emergencia declaradas por los planes de protección civil vigentes.

Los datos

Según se recoge en las estadísticas del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), los datos registrados entre el jueves y el domingo reflejan una transformación obligados en los hábitos de desplazamiento hacia este enclave protegido con la regulación en vigor.

De esta forma, la línea 355 (Buenavista-Masca-Santiago del Teide) ha transportado a un total de 5.558 pasajeros entre el jueves y el domingo. En este caso el jueves accedieron en guagua al espacio 1.467 usuarios; el viernes, 1.502; el sábado, 1.501; y el domingo 1.088 pasajeros.

Esto hace una media de 1.398 pasajeros al día, frente a los 497 del mismo periodo de la semana anterior, donde sin estar vigentes las medidas de seguridad, sumaron 1.989 pasajeros, distribuidos en 602 usuarios el jueves; 563 el viernes; 495 y 329, el sábado y el domingo respectivamente.

Seguridad

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha recordado que las medidas para el acceso al Parque Rural de Teno y, en concreto a Masca, viene determinada por la detección de problemas de seguridad recogidos en los informes de los técnicos del área, que resaltaban que los problemas de tráfico en la zona podían comprometer la actuación de los servicios de extinción y emergencias sobre la carretera TF-436, la única que conecta con el caserío.

De hecho, se comprobaron las dificultades para controlar y apagar un conato de incendio producido hace unas semanas en el mismo pueblo.

"La prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y por eso se ha tomado la decisión, conforme a los informes técnicos, de aplicar un control y una regulación del acceso por la única vía que tiene el pueblo en periodos de alertas, preemergencia o emergencias declaradas. Con ello reforzamos la capacidad de respuesta de los medios de emergencia si tienen que actuar en todo el espacio", ha añadido.

Movilidad

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, ha puesto en valor el incremento en el uso del transporte público por parte de los visitantes a Masca, explicado que el incremento de usuarios de la línea 355 confirma que el transporte público es la herramienta "más eficaz "para compatibilizar la protección de un espacio natural tan singular como Masca con el acceso ordenado de los visitantes.

Según manifiesta el Cabildo, la apuesta por el transporte público como eje vertebrador de la visita al caserío por motivos de seguridad ha logrado desviar el flujo de visitantes del vehículo privado y de alquiler, transformando la movilidad en la zona durante estos días de aplicación de las medidas reguladoras del tráfico con motivo de la alerta por riesgo de incendio forestal.

La aplicación de las medidas está activada desde el día 30 de julio, entre las 09:00 y las 16:00 horas, y se mantengan las condiciones de riesgo que justifican la implantación de los controles en la TF-436, a la altura de Las Lagunetas (PK 10+600) y Santiago del Teide (PK 22+000).

Durante la vigencia de la medida se permitirá el acceso a residentes, propietarios de viviendas y terrenos, personas trabajadoras que deban desplazarse por motivos profesionales, vehículos de transporte público colectivo, servicios de emergencia, mantenimiento de servicios esenciales y aquellos vehículos expresamente autorizados por la autoridad competente.

Por el contrario, quedará restringida la entrada de vehículos de visitantes con finalidad exclusivamente recreativa o turística, así como de aquellos no vinculados a residencia, trabajo o prestación de servicios esenciales.