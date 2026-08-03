San Juan de la Rambla
Vecinos de San Juan de la Rambla ven hecho realidad la mejora del mirador de Los Roques
El Ayuntamiento invertirá en la sustitución completa del parapeto, dañado por la corrosión y el paso del tiempo
El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha iniciado las obras de mejora del mirador de la playa de Los Roques, en la calle La Malaya, del casco histórico. Los trabajos, ejecutados por Obras y Servicios 2013 SL, tendrán un plazo de dos meses y recuperarán un enclave afectado por el ambiente marino y el paso del tiempo.
El proyecto incluye reparar los daños del pavimento y el muro de mampostería, respetando la estética actual. La actuación principal será la sustitución completa del parapeto, cuya estructura metálica presenta corrosión, levantamientos y pérdida de seguridad. En su lugar, se instalará una barandilla íntegramente de madera de ipe, más resistente a las condiciones costeras y con menor mantenimiento. El nuevo diseño cumplirá la normativa de accesibilidad. La obra fue elegida por los vecinos dentro de los Presupuestos Participativos de 2024. El concejal Juan Siverio destaca que la iniciativa convierte una propuesta ciudadana en una mejora real, mientras el alcalde Juan Ramos subraya que reforzará la seguridad y conservación de este mirador.
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