El Cabildo de Tenerife avala el futuro túnel de Tigaiga, la obra de 600 millones para conectar el norte al Anillo Insular

El Cabildo de Tenerife avala el futuro túnel de Tigaiga, la conexión subterránea entre La Guancha y Los Realejos con la que el Gobierno de Canarias pretende completar el cierre del Anillo Insular por la vertiente norte. La actuación, que desarrolla la Viceconsejería de Infraestructuras, contempla un paso bitubo de siete kilómetros y una inversión superior a los 600 millones de euros. De materializarse, se convertiría en el túnel más largo de España al superar en casi dos kilómetros al de Erjos, cuya entrada en servicio está prevista para el próximo año.

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, considera que la obra constituye una solución "novedosa" para resolver "uno de los tramos más complicados" de la red viaria insular, "al atravesar un entorno de elevada sensibilidad ambiental". En concreto, el trazado discurriría bajo el Paisaje Protegido de Campeches, Barranco Ruiz y Tigaiga —de ahí su denominación—, un espacio de cerca de 700 hectáreas compartido por los municipios de Los Realejos y San Juan de la Rambla. Por ello, Arteaga entiende que "el proyecto ofrece una respuesta a uno de los puntos más complejos de la red viaria insular", por lo que realiza una primera valoración "bastante positiva" de la iniciativa.

El trazado del túnel de Tigaiga y su impacto ambiental

Aunque la alternativa se encuentra todavía en una fase inicial de desarrollo, el futuro túnel de Tigaiga partiría del entorno del PIRS de La Guancha y enlazaría con la TF-5 a la altura de Los Realejos, atravesando el subsuelo de San Juan de la Rambla. El trazado ha sido definido tras la elaboración de dos estudios preliminares que concluyen que el recorrido íntegramente soterrado constituye la opción más adecuada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, al evitar el paso por superficie a través del corredor natural del norte y descartar definitivamente la salida a cielo abierto por Las Aguas, planteada durante la pasada legislatura y rechazada por colectivos vecinales.

Visita a las obras del túnel de Erjos del Anillo Insular / Arturo Jiménez

Ahora, la infraestructura está concebida como la continuidad al trazado que unirá El Tanque y Santiago del Teide mediante el túnel de Erjos, cuya puesta en servicio está prevista para el próximo año. El Gobierno de Canarias defiende que ambas infraestructuras son complementarias y que este nuevo enlace permitirá absorber el aumento de tráfico previsto en ese corredor, mejorar la seguridad en un tramo de la TF-5 afectado por frecuentes desprendimientos y con una intensidad de unos 35.000 vehículos diarios, además de reforzar la conexión con la comarca de Isla Baja y redistribuir los desplazamientos entre el norte y el oeste de Tenerife.

La financiación, el principal reto del proyecto

El principal escollo para que el túnel de Tigaiga pase del papel a la obra es, por ahora, lograr la cobertura económica de los más de 600 millones de euros que requerirá la actuación. "Hay que asegurar financiación para encargar la redacción del proyecto definitivo de trazado y construcción", admite el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González. Hasta entonces, el departamento centra sus esfuerzos en "despejar cuestiones técnicas y ambientales" para que el proyecto pueda avanzar "con la mayor información posible y sin retrasos innecesarios" cuando cuente con respaldo económico.

Por ese motivo, el Ejecutivo autonómico confía en que la financiación pueda llegar a través de un nuevo Convenio de Carreteras entre Canarias y el Estado, el instrumento mediante el que ambas administraciones financian y ejecutan las principales infraestructuras viarias del Archipiélago, o mediante un incremento de los fondos del acuerdo vigente, prorrogado hasta 2027 y dotado con más de 1.200 millones de euros para actuaciones estratégicas como el cierre del Anillo Insular, el carril BUS-VAO de la TF-5 o el soterramiento de la TF-1. "Existe un marco de incertidumbre respecto a los recursos disponibles. Necesitamos una mayor aportación y mecanismos que nos permitan utilizar superávits o remanentes", sostiene González.

Las opciones del Gobierno de Canarias para impulsar la infraestructura

Paralelamente, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha planteado la posibilidad de recurrir a un crédito extraordinario, una herramienta presupuestaria que permite incorporar financiación adicional para inversiones prioritarias sin esperar a un nuevo presupuesto anual, con el objetivo de reforzar la dotación destinada a esta y otras actuaciones estratégicas de la red viaria canaria. Una vez garantizados los recursos, el Gobierno prevé licitar la redacción del proyecto constructivo y continuar con la tramitación administrativa.

Pese al elevado coste de la actuación, Dámaso Arteaga defiende que el esfuerzo inversor está justificado por el impacto que tendría sobre la movilidad insular. "Si el Gobierno de Canarias encuentra la financiación necesaria y pone sobre la mesa los recursos necesarios en el futuro, creo que es una magnífica propuesta para mejorar la fluidez del tráfico en el eje norte-sur", sostiene. En este sentido, considera que el proyecto es "perfectamente viable" y subraya que los recursos "hay que intentar conseguirlos", ya sea a través del Convenio de Carreteras con el Estado o de cualquier otra fórmula de financiación que impulse el Ejecutivo autonómico.

Pese al elevado coste de la actuación, Arteaga insiste en que el proyecto resulta "perfectamente viable" si "el Gobierno de Canarias encuentra la financiación necesaria y pone sobre la mesa los recursos necesarios en el futuro". Con esa premisa, el Cabildo reafirma su respaldo a una infraestructura que considera estratégica para la movilidad del norte de Tenerife.