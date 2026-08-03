Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales

Un gran túnel de siete kilómetros con más de 600 millones de euros de presupuesto. Es la solución que estudia el Gobierno de Canarias para cerrar el Anillo Insular por la vertiente norte de Tenerife, concretamente, en el tramo entre La Guancha y Los Realejos. La Vicenconsejería de Infraestructuras del Ejecutivo regional concluye que esta es la mejor alternativa para cerrar la circunvalación que mejore la conectividad en la Isla tras la realización de dos estudios preliminares. Este túnel bitubo se convertiría en el más grande de España al superar por dos kilómetros al de Erjos, que se construye precisamente en el anillo tinerfeño. Esta actuación que une el núcleo de El Tanque (norte) y Santiago del Teide (sur) se prevé terminar el próximo año.

La propuesta de este otro megatúnel ha comenzado la fase de estudio. Su idoneidad se basa en que salva el corredor norteño, que pasa por espacios protegidos tan emblemáticos y ricos como Tigaiga, Barranco Ruiz y Los Campeches. Comenzará en el PIRS de La Guancha y terminará en la entrada de la autopista de la TF-5, en Los Realejos. La Viceconsejería descarta así la idea planteada en la anterior legislatura de una salida a cielo abierto en Las Aguas (San Juan de la Rambla). El viceconsejero de Infraestructuras, Francis González (CC), explica que uno de los estudios previos es de carácter ambiental y que el otro "analiza costes, alternativas de trazado y cuestiones previas para el futuro proyecto constructivo". En los documentos se ha actualizado la información de este proyecto, que llevaba "prácticamente aparcado desde comienzos de este siglo", contextualiza.

Obra del túnel que conectará El Tanque con Santiago del Teide / Andrés Gutiérrez

El calendario de trabajo para esta obra de enorme calado aún no está definido. Por el momento, el viceconsejero ha presentado el planteamiento al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y a varias plataformas vecinales que se oponían a la anterior propuesta que desembocaba en la costa ramblera. El Cabildo de Tenerife también conoce esta propuesta del Gobierno regional, pero "todavía es pronto para hablar de fechas de obra". "Hay que asegurar financiación para encargar la redacción del proyecto definitivo de trazado y construcción", matiza González. Mientras tanto, el trabajo se centra ahora en "despejar cuestiones técnicas y ambientales, de manera que la futura iniciativa pueda redactarse con la mayor información posible y sin retrasos innecesarios".

El principal obstáculo: la financiación

El principal obstáculo ahora es "la financiación", reconoce Francis González, que alude así a la necesidad de que Canarias tenga "un nuevo convenio de carreteras con el Estado". "Existe un marco de incertidumbre respecto a los recursos disponibles. Necesitamos mayor aportación y mecanismos que nos permitan utilizar superávits o remanentes". Salvado este escollo financiero, "el siguiente gran paso de este túnel será encargar el proyecto", detalla el responsable del departamento dependiente de la Consejería de Obras Públicas.

El horizonte más cercano se sitúa en septiembre, cuando proseguirán las reuniones con las diferentes áreas del Gobierno autonómico. El planteamiento es "no detener el trabajo y dejar allanado el terreno para que, cuando se encargue el proyecto, toda esa información pueda incorporarse y la tramitación sea lo más rápida posible", argumenta.

Más allá de que el norte de Tenerife pueda albergar el mayor túnel bitubo de España está la necesidad real de esta infraestructura. Mejorar la movilidad en la Isla es una asignatura pendiente y complicada, y esta construcción, además de acercar el cierre del eterno Anillo Insular, sería "un alivio".

35.000 coches al día

"Mejoraría la conexión con la Isla Baja, daría esa continuidad tan buscada al anillo, aumentaría la seguridad y evitaría que una vía estratégica dependa de una ladera con desprendimientos", enumera. En este sentido, González recuerda todos los episodios de corte de la TF-5 a su paso por San Juan de la Rambla. A estas ventajas le suma "la redistribución del tráfico y el alivio de la presión que soporta esta carretera". Por el entorno del municipio ramblero circulan a diario 35.000 vehículos y hay retenciones frecuentes.

Además, el viceconsejero de Infraestructuras autonómico avisa de que la apertura del túnel entre Erjos (El Tanque) y Santiago del Teide generará "una mayor atracción de tráfico hacia ese corredor del norte de Tenerife". "No tendría sentido poner en servicio una infraestructura de esa magnitud y dejar sin continuidad adecuada el recorrido por el Norte", remarca. También lanza una advertencia: "Tenerife tiene un déficit de infraestructuras que hay que corregir".