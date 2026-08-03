Tenerife destinará más de medio millón de euros por cada nueva guagua de su flota pública

Una guagua nueva para la flota pública de Titsa costará, de media, algo más de medio millón de euros en la próxima operación de compra, prevista para este año. La modificación presupuestaria aprobada en el último pleno del Cabildo reserva 19,6 millones de euros para adquirir 37 vehículos, lo que arroja un coste medio previsto superior a 530.000 por unidad. Ya son 388 los adquiridos desde 2023 con una inversión acumulada de 151 millones que encarece la tecnología incorporada.

La nueva flota de guaguas circulará por las carreteras de Tenerife a finales de 2027 porque la fabricación lleva aproximadamente un año. Los presupuestos del próximo año definirán la dotación económica para contratar a los conductores.

La cifra de medio millón no equivale al precio de una guagua convencional, que oscila entre los 250.000 y los 300.000 euros, variando principalmente según la tecnología de su motor y su tamaño. El lote más reciente está diseñado fundamentalmente para aumentar la capacidad en algunas de las líneas con mayor demanda de Titsa y concentra la inversión en vehículos más largos, más complejos y, en algunos casos, totalmente eléctricos.

Características de las nuevas guaguas

De las 37 unidades previstas, 23 serán guaguas suburbanas articuladas de 18 metros y tecnología híbrida, con un precio unitario presupuestado de 576.000 euros. Estarán destinadas a las líneas 014 y 015, que conectan Santa Cruz y La Laguna: la primera circula por La Cuesta y tiene un recorrido estimado de unos 40 minutos, mientras que la segunda utiliza la TF-5 y realiza el trayecto en aproximadamente 15 minutos.

Solo esas 23 guaguas articuladas representan 13,25 millones de euros, el 67% del presupuesto de toda la operación.

El expediente incluye también ocho vehículos suburbanos híbridos de 15 metros, presupuestados en 411.840 euros cada uno para la línea 363. Este servicio atraviesa buena parte del norte de la Isla, desde Puerto de la Cruz hasta Buenavista, pasando por Los Realejos, Icod, Garachico y Los Silos, con un recorrido completo de alrededor de una hora y media.

Las seis unidades restantes serán de 11 metros: tres híbridas, con un coste previsto de 377.740 euros cada una, y tres completamente eléctricas, valoradas en 660.000 euros por vehículo.

La electricidad encarece la unidad

La comparación dentro del propio expediente muestra hasta qué punto la tecnología condiciona el precio. Una guagua eléctrica de 11 metros aparece presupuestada en 282.260 euros más que otra de idéntica longitud con tecnología híbrida ligera. La diferencia es de casi un 75%, aunque el coste final deberá determinarse en la licitación y dependerá del equipamiento, la autonomía, las baterías, los sistemas de recarga y las ofertas que presenten los fabricantes.

El precio medio también está elevado por las dimensiones de la flota elegida. 31 de las 37 guaguas, el 84%, tendrán 15 o 18 metros de longitud. No se trata, por tanto, de una operación dirigida únicamente a sustituir vehículos antiguos, sino de una compra orientada a transportar más personas en los corredores metropolitanos y del norte.

Los 531.242 euros deben entenderse, además, como un coste medio presupuestado, no como el precio definitivo de adjudicación. El pleno habilita los créditos necesarios, pero la contratación puede concluir con importes inferiores si las ofertas incorporan bajas económicas.

De 357.000 a 531.000 euros de media

La nueva compra permite aproximarse a la evolución del coste de renovación de la flota durante los últimos años, aunque las comparaciones deben hacerse con cautela porque cada contrato incluye vehículos de dimensiones, tecnologías y prestaciones diferentes.

El gran contrato de 247 guaguas financiado por el Cabildo con 88,26 millones de euros ofrece una media de 357.000 euros por vehículo. El 70% de aquellas unidades era híbrido y su incorporación se distribuyó entre 2024 y 2025, con el objetivo de sustituir las guaguas interurbanas de más de diez años y reducir el uso de vehículos de alquiler.

Personas esperando la guagua en el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife. / Arturo Jiménez

El siguiente paquete, formado por 70 vehículos adjudicados por 28,23 millones, elevó la media hasta unos 403.000 euros por unidad. La compra incorpora vehículos eléctricos, unidades de 15 metros y las primeras 13 guaguas de doble piso de Titsa, destinadas a aumentar la capacidad en los trayectos interurbanos de mayor demanda.

A principios de 2026, el Cabildo anunció otras 34 guaguas por unos 15,2 millones, con una media próxima a los 447.000 euros. Ese contrato incluye cinco unidades de doble piso, siete vehículos urbanos eléctricos para La Laguna, dos microbuses para Los Realejos y diferentes modelos interurbanos y suburbanos. Su entrega está prevista para mediados de 2027.

La nueva operación de 37 unidades lleva esa media hasta los 531.242 euros. Es casi un 49% superior a la del primer gran lote, pero la diferencia no refleja necesariamente un encarecimiento equivalente del mismo producto: el expediente actual está dominado por guaguas articuladas y reserva 1,98 millones para solo tres vehículos eléctricos.

Más viajeros y más kilómetros

La renovación se produce al mismo tiempo que Titsa afronta un aumento sin precedentes de la demanda. La compañía transportó 69,47 millones de pasajeros en 2023, casi un 45% más que el año anterior.

En apenas dos años, el número de pasajeros aumentó más de un 25%. En 2024 se alcanzaron los 82,2 millones de viajeros y en 2025 se superaron los 87 millones, cinco millones más que el ejercicio anterior. Ese último año, las guaguas recorrieron 42 millones de kilómetros, 6,5 millones más que en 2024.

La primera fase de la renovación estuvo orientada principalmente a sustituir vehículos antiguos y unidades de alquiler. Las operaciones posteriores muestran un cambio de prioridad: junto a la modernización, el Cabildo busca ahora ganar capacidad sin multiplicar en la misma proporción el número de guaguas que circulan por las carreteras.

Las unidades de doble piso, las articuladas de 18 metros y los vehículos de 15 metros responden a esa estrategia. El resultado es una flota más joven y con mayor capacidad, pero también un coste creciente por unidad. La próxima compra lo refleja con claridad: el precio medio de una guagua supera ya el medio millón de euros porque lo que se adquiere no es una guagua media, sino una flota diseñada para transportar más pasajeros en los ejes donde la demanda está tensionando el servicio.

Una renovación que comenzó antes del actual mandato

La cronología introduce un matiz político relevante. La mayor compra de este ciclo no nació íntegramente durante el actual mandato insular.

El consejo de administración de Titsa adjudicó en mayo de 2023, antes del cambio de gobierno en el Cabildo, un contrato para 249 guaguas por 88,42 millones de euros. La previsión era recibir 145 vehículos en 2024 y los 104 restantes en 2025. El entonces gobierno insular presentó la operación como la mayor compra de la historia de la compañía.

Tras asumir la corporación en julio de 2023, el actual gobierno reorganizó la financiación de aquella operación, que pasó a aparecer en los documentos posteriores como una adquisición de 247 unidades por 88,26 millones. La corporación sustituyó el préstamo inicialmente planteado por aportaciones presupuestarias y aseguró que evitaba alrededor de 20 millones de euros en intereses.

Por tanto, el contrato inicial fue adjudicado durante el mandato anterior, mientras que el actual gobierno asumió su financiación, la recepción de las unidades y su entrada en funcionamiento, además de impulsar los contratos posteriores.

Durante 2024 y 2025 se completó progresivamente aquella primera operación. En marzo de 2025 se presentaron las primeras 31 de las 104 guaguas previstas para ese ejercicio, destinadas a reforzar servicios interurbanos y suburbanos y dotadas de nuevos elementos de accesibilidad.

De 351 a 388 guaguas

El Cabildo sostiene que hasta comienzos de 2026 se habían adquirido 351 nuevas guaguas dentro del actual ciclo de renovación. Esa cifra resulta de sumar las 247 unidades del primer contrato, las 70 adjudicadas en 2025 y las 34 anunciadas para 2027. La institución asegura que esos lotes han permitido reducir la antigüedad media de la flota hasta unos tres años y medio y que el 90% de los vehículos es plenamente accesible.

Las otras 37 unidades incluidas ahora en la modificación de crédito elevarían el volumen total a 388 guaguas adquiridas, incorporadas o programadas desde 2023.

La suma de los importes conocidos de las cuatro operaciones —88,26 millones, 28,23 millones, 15,2 millones y 19,66 millones— sitúa la inversión anunciada en vehículos en torno a 151,35 millones de euros. El cálculo es aproximado, porque combina contratos adjudicados con previsiones presupuestarias y los importes divulgados no siempre especifican la misma base tributaria.

La inversión media conjunta de ese periodo se situaría alrededor de los 390.000 euros por guagua, bastante por debajo de los 531.242 euros del último lote. La explicación está en la composición de la nueva compra: más de ocho de cada diez unidades serán articuladas o de 15 metros y tres funcionarán exclusivamente con electricidad.