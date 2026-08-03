Pedro Duque sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto: "Los pájaros actuarán de forma rara"

El eclipse solar del próximo 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los últimos años y también podrá observarse desde Canarias, aunque de forma parcial. El astronauta e ingeniero aeronáutico Pedro Duque ha explicado cómo se desarrollará el fenómeno y qué cambios podrán percibir quienes miren al cielo durante ese momento.

España vivirá ese día el primer eclipse total de Sol visible desde el territorio nacional en más de un siglo. La franja de totalidad recorrerá principalmente el norte de la Península y llegará hasta Baleares, mientras que en las islas Canarias la Luna ocultará una parte del disco solar.

Aun así, el archipiélago será testigo de un espectáculo poco habitual. La combinación de cielos despejados, la altitud de sus montañas y sus numerosos puntos de observación convierten a Canarias en uno de los lugares privilegiados para seguir el avance de la sombra lunar.

¿Qué ocurrirá en Canarias durante el eclipse del 12 de agosto?

El exministro de Ciencia y astronauta español ha señalado que durante el eclipse la Luna comenzará a situarse delante del Sol alrededor de las 19:30 horas, provocando cambios que podrán apreciarse incluso aunque el fenómeno no sea total en las islas.

"La luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajará la temperatura", explica Duque, que añade que los animales también pueden reaccionar ante la alteración de la iluminación. "Especialmente los pájaros, también se comportarán de maneras raras", apunta.

Según el astronauta, durante el eclipse podrán observarse algunos efectos curiosos, como pequeñas imágenes del Sol proyectadas en el suelo a través de los espacios entre las hojas de los árboles, con la característica forma de media luna.

El momento más esperado: cuando el día se convierte en noche

En las zonas donde el eclipse será total, el momento más espectacular llegará cuando la Luna cubra completamente el Sol. Será entonces cuando aparecerá la corona solar, un halo luminoso alrededor del disco oscuro de la Luna.

Pedro Duque recuerda que ese instante será breve: "El eclipse total durará menos de dos minutos. Poco tiempo, pero inolvidable".

Durante esa fase concreta, y únicamente en las zonas de totalidad, será posible retirar las gafas homologadas para contemplar la corona solar. En cuanto vuelva a aparecer el primer rayo de luz, será necesario colocarlas de nuevo para proteger la vista.

Canarias disfrutará de un eclipse parcial

Aunque Canarias quedará fuera de la franja de totalidad, el eclipse tendrá una importante presencia en el archipiélago. Tenerife será una de las islas donde se alcanzará una mayor ocultación, con alrededor del 73% del Sol cubierto en el momento máximo.

La orografía volcánica de las islas será uno de sus grandes aliados para disfrutar del fenómeno. Lugares elevados como el entorno del Teide, en Tenerife; el Roque de los Muchachos, en La Palma; o diferentes miradores orientados hacia el oeste permitirán observar la evolución del eclipse con una perspectiva privilegiada.

La curiosa coincidencia que permite los eclipses totales

Duque también ha explicado una de las grandes casualidades que hacen posible este fenómeno: aunque el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra.

Un grupo de personas utiliza los dispositivos LightSound durante un eclipse en Estados Unidos. / Efe

Esa proporción hace que ambos astros tengan un tamaño aparente similar vistos desde nuestro planeta, permitiendo que la Luna pueda cubrir completamente el disco solar.

Sin embargo, esta coincidencia no será eterna. La Luna se aleja unos centímetros cada año y, dentro de cientos de millones de años, los eclipses totales de Sol dejarán de producirse.

Mientras tanto, el próximo 12 de agosto Canarias podrá disfrutar de uno de los grandes eventos astronómicos de la década, siempre con las gafas homologadas y las medidas de seguridad necesarias para observarlo.