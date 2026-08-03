Oftalmólogos de Tenerife alertan: mirar al sol sin protección durante el eclipse del 12 de agosto puede causar ceguera o daños irreversibles

Especialistas del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) han lanzado un doble aviso de prevención para este verano: extremar la protección ocular habitual en la época estival y evitar de forma rotunda mirar directamente al sol durante el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026.

Los profesionales alertan de que, aunque durante el fenómeno astronómico la luz ambiental disminuya, mirar al sol sin la protección adecuada es extremadamente peligroso. La falta de luminosidad hace que la pupila se dilate, permitiendo que la radiación penetre con mayor fuerza en el ojo y cause una retinopatía solar (daño en la mácula responsable de la visión central) que no causa dolor inmediato pero cuyos efectos pueden ser permanentes.

Riesgos y protección correcta durante el eclipse solar

Los primeros síntomas de una lesión en la retina (visión borrosa, manchas centrales o alteración de los colores) pueden tardar horas o días en manifestarse. Para evitar daños irreparables, el equipo médico insiste en las siguientes pautas:

Protección homologada única: Solo deben emplearse gafas específicas para la observación solar con la normativa EN ISO 12312-2 y marcado CE.

Solo deben emplearse gafas específicas para la observación solar con la normativa y marcado CE. Prohibido el uso de filtros caseros: Ni las gafas de sol convencionales (por oscuras que sean), ni radiografías, cristales ahumados o discos sirven para mirar el fenómeno.

Ni las gafas de sol convencionales (por oscuras que sean), ni radiografías, cristales ahumados o discos sirven para mirar el fenómeno. Observación intermitente y supervisada: Se debe mirar el eclipse en periodos muy breves. Los niños requieren supervisión constante para evitar que se quiten las gafas.

Se debe mirar el eclipse en periodos muy breves. Los niños requieren supervisión constante para evitar que se quiten las gafas. Cuidado con cámaras y telescopios: Para usar instrumental óptico o cámaras, el filtro solar profesional debe colocarse delante de la lente principal. Las gafas de eclipse normales no protegen si se mira a través de un telescopio o prismáticos.

Cuidados oculares esenciales para la época estival

Además del evento astronómico, la combinación de radiación ultravioleta, aire acondicionado, cloro de piscinas y sal marina aumenta de forma notable el riesgo de sufrir fotoqueratitis (quemadura corneal por UV), ojo seco, conjuntivitis y úlceras.

Agua, lentillas e higiene

Los usuarios de lentes de contacto no deben bañarse jamás con ellas puestas, ni en el mar ni en la piscina. El agua contiene microorganismos que pueden adherirse a la lentilla y provocar infecciones corneales graves como la acantameba, de difícil tratamiento. Tampoco se debe tomar el sol ni volar en avión con lentillas si se resecan los ojos.

Gafas de sol y baño protegido

Se aconseja el uso de gafas de sol homologadas con filtro grado 3 o 4 (adecuados para playa o montaña), así como gafas de natación bajo el agua. Para mitigar la sequedad que causa el aire acondicionado, se recomienda aplicar lágrimas artificiales y evitar el flujo directo del aire hacia el rostro.