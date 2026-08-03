La nueva carretera de El Pris acomete mejoras hidráulicas para evitar inundaciones

El Cabildo de Tenerife invertirá alrededor de 1,4 millones de euros en una actuación de mejora hidráulica en la carretera insular TF-165, a su paso por la zona de El Pris, en Tacoronte. El proyecto pretende solucionar de forma definitiva los problemas de inundaciones, escorrentías y arrastres que afectan a este punto durante los episodios de lluvias intensas y que volvieron a ponerse de manifiesto el pasado mes de marzo con el paso de la borrasca Therese.

La institución insular presentó los detalles de la intervención al Ayuntamiento de Tacoronte durante una reunión de trabajo en la que participaron el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, técnicos del área insular, la alcaldesa del municipio, Sandra Izquierdo, y varios representantes del Gobierno local.

Durante el encuentro se analizaron tanto las características técnicas de la obra como la planificación prevista para su ejecución. El comienzo de los trabajos está programado para agosto, aunque el calendario definitivo dependerá de la tramitación y de las condiciones necesarias para desarrollar la actuación.

Reducir las afecciones en la circulación

Uno de los principales objetivos de la coordinación entre ambas administraciones será reducir las afecciones que puedan producirse en la circulación por la TF-165 y en los accesos a las viviendas de la zona. Cabildo y Ayuntamiento también acordaron mantener una reunión este miércoles con los residentes de El Pris para informarles sobre el proyecto, explicar el calendario previsto y detallar las medidas que se adoptarán durante las obras.

Arteaga señaló que la actuación es “imprescindible” para resolver un problema histórico y defendió la necesidad de mantener informados a los vecinos durante todo el proceso. “Nuestro objetivo es ejecutar las obras con la máxima rapidez, pero también con la máxima coordinación con el Ayuntamiento y con quienes viven en el entorno, reduciendo en todo lo posible las afecciones que puedan producirse durante los trabajos”, afirmó.

La intervención contempla la construcción de nuevos colectores y pozos de registro, así como la instalación de bajantes escalonados para conducir el agua de lluvia de manera más segura. También se adecuarán las cunetas y los puntos de descarga existentes, se construirá una nueva obra de drenaje transversal y se aplicarán medidas de protección frente a la erosión.

Un momento de la reunión en el Ayuntamiento de Tacoronte. / E.D.

El proyecto incluye igualmente la reposición de los firmes que resulten afectados. Según el Cabildo, estas mejoras permitirán incrementar de manera significativa la capacidad de evacuación de las aguas pluviales y reducir el riesgo de desbordamientos, protegiendo tanto la carretera como las viviendas situadas aguas abajo.

Una obra muy demandada por los residentes

La alcaldesa de Tacoronte destacó que se trata de una obra muy demandada por los residentes. Sandra Izquierdo consideró fundamental la coordinación entre las dos administraciones para afrontar una intervención que, según indicó, permitirá mejorar la seguridad del entorno y ofrecer una solución a las dificultades que se producen cada vez que se registran precipitaciones intensas.

La actuación de El Pris forma parte del conjunto de obras de emergencia aprobado por el Cabildo para reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en la red viaria insular. El episodio meteorológico afectó a diferentes puntos de Tenerife entre los días 18 y 26 de marzo de 2026.

La corporación ha destinado 12,4 millones de euros a intervenciones en 29 puntos de 17 carreteras insulares. El objetivo es restablecer las condiciones de seguridad, reparar los desperfectos y garantizar el funcionamiento de las vías afectadas por desprendimientos, escorrentías, daños en taludes y problemas en los sistemas de drenaje.

Además de Tacoronte, el programa incluye obras en carreteras de La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, La Laguna, Garachico, Los Silos y El Tanque. Entre las actuaciones previstas se encuentran trabajos de contención de taludes en la TF-421, entre Garachico y El Tanque, y diferentes intervenciones en la TF-42, en el entorno de Garachico y Los Silos, para reparar los daños causados por desprendimientos y otros fenómenos meteorológicos adversos.