El Hierro gana un 15% de capacidad para producir agua desalada y reduce el gasto energético

La producción de agua desalada en El Hierro da un salto adelante. La isla incrementa un 15% su capacidad de generación de agua potable procedente del mar tras culminar la ampliación de la desaladora de Los Cangrejos, en Valverde, una actuación que, unida a la mejora ejecutada hace unos meses en la planta de La Restinga, permitirá producir hasta 6.000 metros cúbicos diarios de agua -equivalente a dos piscinas olímpicas y media-, frente a los algo más de 5.000 anteriores. El proyecto incorpora además tecnología que reducirá en un 30% el consumo energético de ambas instalaciones.

La actuación forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Canarias para reforzar la seguridad hídrica de una isla especialmente castigada por la escasez de lluvias y donde el abastecimiento de agua se ha convertido en una prioridad tanto para el consumo urbano como para el sector agrícola.

Desaladora de Los Cangrejos

La intervención más reciente ha supuesto una inversión de 1,9 millones de euros en la desaladora de Los Cangrejos. Los trabajos han consistido en la renovación de uno de sus módulos mediante la incorporación de un nuevo bastidor con 140 membranas de ósmosis inversa, capaz de producir 1.200 metros cúbicos diarios, ampliables hasta 1.800 en caso de emergencia. La instalación ya había sido ampliada en 2018, pero el crecimiento demográfico y agrícola de Valverde hizo necesaria una nueva modernización.

El viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo, explicó este martes 3 de julio de 2026 tras la entrega entrega de la obra ya finalizada de ampliación que con esta actuación culmina un proceso iniciado hace dos años para modernizar las desaladoras de Los Cangrejos y La Restinga con el objetivo de reforzar el abastecimiento y responder a la crisis hídrica registrada en los últimos años. Además de garantizar agua de calidad, destacó que las nuevas instalaciones incorporan equipos de última generación que permiten contener el elevado coste energético que supone la desalación en Canarias.

Acto de entrega de la obra de ampliación de la depuradora de Los Cangrejos, en Valverde, isla de El Hierro. / E. D.

La mejora del sistema hídrico no se limita al consumo doméstico. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, recordó que la escasez de precipitaciones obliga a buscar soluciones estructurales y señaló que esta actuación se suma a la financiación de 1,5 millones de euros destinada a instalar dos desaladoras contenerizadas de agua de mar. Esa inversión permitirá aportar alrededor de 900.000 metros cúbicos de agua para riego, asegurar el suministro a unas 100 hectáreas de cultivo y beneficiar directamente a más de 250 agricultores. Según destacó, el uso de agua desalada para la agricultura libera recursos destinados al abastecimiento de la población y contribuye a reforzar la soberanía alimentaria de la isla.

Las obras también han incluido la insonorización de ambas plantas, lo que permitirá mantener la producción durante las 24 horas del día sin generar molestias a los vecinos. El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, afirmó que garantizar el agua para el abastecimiento y la agricultura constituye una prioridad para la institución insular y aseguró que, gracias a la colaboración entre administraciones, la capacidad de producción de agua está garantizada. El siguiente paso, añadió, será seguir mejorando las redes de distribución y almacenamiento para que esa mayor disponibilidad llegue a todos los rincones de la isla.