El guachinche de Tenerife que triunfa con su cocina canaria tradicional y precios que sorprenden a sus clientes
La relación calidad-precio que ofrece el establecimiento es uno de los grandes atractivos para los comensales
En Tenerife todavía existen establecimientos donde las recetas tradicionales y los precios ajustados siguen siendo sus grandes señas de identidad. Uno de ellos es Guachinche Pa’ Picar, un local situado en La Matanza de Acentejo que ofrece una propuesta gastronómica centrada en la cocina canaria tradicional pensada para disfrutar en familia o con amigos sin gastar demasiado.
El establecimiento se ha ganado una buena reputación entre quienes buscan platos tradicionales, raciones sabrosas y una relación calidad-precio difícil de encontrar.
Cocina canaria a precios ajustados
Uno de los grandes atractivos del guachinche son sus precios. Su carta reúne una amplia variedad de platos tradicionales a precios económicos. Entre sus elaboraciones destacan:
- Garbanzas
- Queso asado con mojos
- Escaldón
- Carne de cabra
- Carne fiesta
- Churros de pescado
- Champiñones rellenos
Además, cuenta con una selección de carnes a la brasa, con opciones como salchichas, morcillas, chorizos parrilleros, bistecs, chuletas, bichillo o pollo asado.
El establecimiento se ha convertido en una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de la gastronomía canaria tradicional a un precio muy ajustado. Es decir, gozar de una relación calidad-precio difícil de encontrar en muchos locales.
Postres caseros y ambiente familiar
Para culminar la experiencia, los clientes pueden disfrutar de una selección de postres tradicionales elaborados en el establecimiento como quesillo, polvito uruguayo o mousse de gofio. Diferentes opciones clásicas para los más golosos.
Además, en el local se disfruta de un ambiente tranquilo y familiar, destacando la amabilidad del personal.
Horario y ubicación
Guachinche Pa´ Picar se encuentra en la calle Arrayán, 49, en La Matanza de Acentejo. Cuenta con una valoración de 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus diferentes elaboraciones.
Abre miércoles y jueves de 13:30 a 17:00 horas y de 19:30 a 22:30 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario y ofrece servicio de almuerzos y cenas de 13:15 a 17:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas. Los domingos reduce su horario de 13:00 a 17:30 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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