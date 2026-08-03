Una familia desesperada pide colaboración ciudadana para localizar a 'Pitulina', su perrita desaparecida hace tres semanas en Tenerife
El animal se escapó cuando paseaba por la carretera general de Arafo a Güímar el 15 de julio y su dueña aún no ha podido localizarla
Una vecina de Tenerife busca ayuda ciudadana para intentar localizar a su perrita 'Pitulina', que desapareció hace unas tres semanas en la carretera general de Arafo a Güímar.
El animal se escapó sobre las 19:30 horas del pasado 15 de julio durante un paseo. Según explica Ariana Fumero, su propietaria, desde ese mismo momento comenzaron la búsqueda, pero parece que la perrita "desapareció del mapa de repente".
Tras prácticamente tres semanas de intensa búsqueda, no ha obtenido ningún resultado: "Nadie ha visto nada, ni escuchado nada... Ese mismo día pasamos por la zona buscándola por todos lados y nada, ya había desaparecido completamente".
A la búsqueda de la familia se han unido vecinos del Valle, que han empatizado con el caso y han ayudado en la búsqueda, incluso han contactado con el servicio de Carreteras por si hubiera sido atropellada.
Ayuda ciudadana
La desesperanza de esta familia es tal que solo les queda la colaboración ciudadana para intentar localizar a la perrita, que es una más de la familia.
Así, Ariana Fumero espera que alguien la viera sola y sin collar -se perdió al soltarse de él- cuando desapareció y la haya recogido, aunque le preocupa que no haya sido entregada, puesto que, al tener chip, sería muy fácil dar con su familia.
Continúa la búsqueda
La incesante búsqueda de esta perrita continúa y, por ello, la familia pide que se comparta el cartel de búsqueda para que llegue a más personas y poder localizarla. De hecho, están dispuestos a dar 500 euros de recompensa para encontrar a 'Pitulina'.
Características
'Pitulina' es una perra mestiza y pequeño tamaño. De color negro y tiene la boca y patas marrones, es amable y cariñosa, no muerde y se deja coger.
Si alguien tiene alguna información que ayude a dar con el paradero del animal, puede contactar con la familia en el teléfono 664-79-09-19.
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