Eclipse parcial y lluvia de estrellas: el menú de la astronomía canaria para la noche del 12 de agosto

El calendario astronómico de Canarias tiene marcado en rojo el 12 de agosto. El cielo del Archipiélago será el lienzo de un nuevo fenómeno astral: el eclipse total de Sol de 2026, el primero de un trío que continuará en los dos años venideros, y que se podrá contemplar como un eclipse parcial desde las Islas, coincidiendo además con el máximo de actividad de las perseidas, la lluvia de estrellas más popular del verano. Para aprovechar esta singular ocasión, diversas instituciones y agrupaciones relacionadas con la divulgación científica han confeccionado una serie de itinerarios que van más allá de la simple observación del cielo nocturno. Charlas, recomendaciones de seguridad, acompañamiento de expertos durante el seguimiento e incluso música y catas de producto local aderezan un menú astronómico cuya base es el conocimiento sobre el universo y los astros.

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, extenderá su actividad por toda la geografía canaria con la organización de un punto de observación abierto al público en cada una de las ocho islas. Los equipos desplazados montarán un dispositivo de divulgación que se alargará durante toda la tarde previa al fenómeno. Los expertos ofrecerán información sobre la naturaleza de los eclipses, explicarán sus distintas fases y acompañarán al público en el seguimiento de su evolución, desde el primer contacto de la Luna con el disco solar hasta el momento de máxima ocultación y su posterior puesta de sol.

Bajo el nombre Atalayas cósmicas, la actividad organizará puntos de observación en Tejeda (Gran Canaria), Playa de San Juan (Tenerife), La Santa (Lanzarote), El Cotillo (Fuerteventura), Valle Gran Rey (La Gomera), Tazacorte (La Palma), La Frontera (El Hierro) y Caleta de Sebo (La Graciosa). En cada uno de estos emplazamientos se distribuirán de forma gratuita gafas homologadas para la observación solar y se explicarán una serie de directrices para poder contemplar el fenómeno astronómico sin riesgos para la salud. De igual manera, el Museo Elder anuncia que, a partir de este martes, quienes acudan a visitar sus instalaciones también recibirán, junto a su entrada, otro par de lentes.

Las ubicaciones concretas, los horarios y el programa completo previsto para cada isla serán dados a conocer en los próximos días, pero adelantan que la elección de los emplazamientos atiende especialmente a su orientación y a la visibilidad hacia el horizonte oeste, pues el eclipse se producirá durante las últimas horas de la tarde. Esta iniciativa permitirá no sólo ser testigo de un fenómeno astronómico poco común, sino ir más allá y ser capaz de comprenderlo de forma precisa y rigurosa.

Tras la puesta del sol, se espera que la lluvia de estrellas de las perseidas alcance su pico de máxima actividad. Con ello en mente, el encuentro astronómico Cielos Tenerife Nordeste 2026 aunará ambos fenómenos en una misma jornada. Además de contar con el seguimiento del eclipse haciendo uso de gafas homologadas y telescopios con filtro solar, los asistentes podrán disfrutar de una observación guiada de la lluvia de estrellas. Durante el evento, ubicado en el parque El Montillo de La Matanza de Acentejo, en Tenerife, se contará con música en directo para amenizar la velada, degustaciones y catas de productos locales, así como con una comitiva de foodtrucks a disposición de los más hambrientos.

Ante este hecho de impacto nacional, las principales instituciones relacionadas con la astronomía han aprovechado la ocasión para sumarse a la ola de la divulgación científica. Tal es el caso del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que ha difundido unas infografías que recogen una serie de datos de interés relativos al fenómeno, como la explicación de por qué es una experiencia única, los distintos acontecimientos visibles durante la fase de totalidad o las particularidades del eclipse de este 12 de agosto. Finalmente, incluye también recomendaciones para poder disfrutar de la noche con las mayores garantías de seguridad.