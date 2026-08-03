Multa de 200 euros por transportar bicicletas y no llevar colocada la V-20 en el coche este verano: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
Transportar objetos que exceden la longitud del vehículo obliga a utilizar una placa para señalizar la carga y evitar sanciones
Durante las vacaciones de verano hay quienes se marcha a disfrutar de un largo periodo vacacional y se lleva media casa a cuestas. Los desplazamientos estar ligados con equipaje de más, bicicletas u objetos que no caben en el interior del vehículo y las autoridades advierten constantemente sobre la importancia de llevar la carga bien colocada. Además, transportar una carga que sobresale por la parte trasera del coche obliga a cumplir una serie de normas para evitar sanciones y garantizar la seguridad del resto de usuarios de la vía.
Una de estas obligaciones es la señal V-20, un panel clave para quienes van a transportar elementos que sobresalen del vehículo.
Qué es la placa V-20 y cuándo es obligatoria
La V-20 es un panel cuadrado de 50 por 50 centímetros, con franjas diagonales rojas y blancas, que sirve para señalizar una carga que sobresale por la parte posterior del vehículo. La normativa establece que debe colocarse en el extremo trasero de la carga y de forma perpendicular al eje del vehículo.
El artículo 15 del Reglamento General de Circulación establece que la carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, pero "en los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por ciento de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 por ciento".
El error más común que se produce al utilizar el portabicicletas
Durante los meses de verano es habitual encontrarse en uso de portabicicletas en vehículo o autocaravanas. Si la carga no ocupa toda la anchura del vehículo, basta con colocar una única placa V-20 en la parte trasera. No obstante, si el conjunto del portabicicletas ocupan todo el ancho del coche, deben colocarse dos señales V-20, una en cada extremo
Además, el portabicicletas no puede ocultar elementos esenciales como:
- La matrícula.
- Los pilotos traseros.
- Las luces de señalización.
Si alguno de estos elementos queda tapado, será necesario instalar una placa de matrícula adicional y un sistema de luces complementario.
Multas de hasta 200 euros
No llevar la placa V-20 cuando es obligatoria o colocarla de forma incorrecta puede acabar en una sanción de hasta 200 euros. La DGT insiste en la importancia de revisar la carga ante de iniciar los desplazamientos para garantizar la seguridad vial.
Además, extremar la precaución es clave para evitar imprevisto durante los desplazamientos vacacionales de verano por carretera.
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