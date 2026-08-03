Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
Las autoridades británicas y españolas completan con éxito la repatriación de la condenada, que vivió prófuga en un apartamento costero del sur de la Isla
Pamela Gwinnett, la cuidadora británica condenada en rebeldía por saquear los ahorros de toda la vida de una anciana de 89 años, ha sido extraditada con éxito al Reino Unido tras ser localizada y detenida en Tenerife, donde permanecía escondida desde la primavera de 2025. La fugitiva fue custodiada por agentes policiales tras desembarcar en el aeropuerto de Manchester este pasado jueves.
Gwinnett voló a la isla canaria en abril de 2025 aprovechando su situación de libertad bajo fianza, pocas horas después de que la justicia británica le denegara el permiso para viajar a España con la supuesta excusa de esparcir las cenizas de su hermano. Tras su espantada, el Tribunal de la Corona de Preston la juzgó en ausencia y la condenó a seis años de prisión por delitos graves de robo y fraude.
Lujo, cosmética y aislamiento a la víctima
Durante el juicio en Preston se escuchó cómo Gwinnett se sirvió de su posición de confianza como cuidadora de Joan Green, una contadora jubilada de Chorley (Lancashire), para aislarla completamente de su entorno familiar y apoderarse de sus finanzas.
- Estilo de vida extravagante: Utilizó el dinero robado para comprar un vehículo valorado en más de 22.500 libras esterlinas (unos 26.000 euros) y costearse tratamientos estéticos de alta gama y bótox.
- Dureza judicial: El magistrado del caso llegó a definir la conducta de la cuidadora afirmando que trató a la anciana de 89 años como una «vaca lechera a la que ordeñar hasta que se secara».
- Localizada por los medios: Durante su estancia en Tenerife, periodistas de la cadena Sky News llegaron a abordarla a las puertas de su apartamento junto al mar, donde la estafadora declinó responder y negó los hechos.
Operación conjunta entre la NCA y las fuerzas españolas
La captura y posterior repatriación de Gwinnett ha sido el fruto de una exhaustiva investigación internacional coordinada por la Policía del Gran Manchester (GMP), la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA) y los cuerpos de seguridad de España.
Llevamos mucho tiempo trabajando para condenar a Gwinnett y frenar su intento de evadir la justicia. Lamentablemente, la víctima falleció en 2022 y las acciones de esta mujer han impedido que la familia encontrara tranquilidad. Esperamos que su ingreso en prisión les aporte cierto alivio", aseguró Georgia Loughton, agente de la Policía del Gran Manchester (GMP).
Por su parte, Clare Meehan, representante de la NCA, enfatizó la efectividad de la colaboración policial en España para garantizar que este tipo de delitos graves contra personas vulnerables no queden impunes.
Tras su llegada al Reino Unido, la prisionera ha ingresado directamente en un centro penitenciario para cumplir íntegramente su pena de seis años de cárcel, a la espera de comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Manchester para responder por su delito adicional de incomparecencia judicial.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
- Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños