Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años

Pamela Gwinnett, la cuidadora británica condenada en rebeldía por saquear los ahorros de toda la vida de una anciana de 89 años, ha sido extraditada con éxito al Reino Unido tras ser localizada y detenida en Tenerife, donde permanecía escondida desde la primavera de 2025. La fugitiva fue custodiada por agentes policiales tras desembarcar en el aeropuerto de Manchester este pasado jueves.

Gwinnett voló a la isla canaria en abril de 2025 aprovechando su situación de libertad bajo fianza, pocas horas después de que la justicia británica le denegara el permiso para viajar a España con la supuesta excusa de esparcir las cenizas de su hermano. Tras su espantada, el Tribunal de la Corona de Preston la juzgó en ausencia y la condenó a seis años de prisión por delitos graves de robo y fraude.

Pamela Gwinnett llegando al Aeropuerto de Manchester / GMP

Lujo, cosmética y aislamiento a la víctima

Durante el juicio en Preston se escuchó cómo Gwinnett se sirvió de su posición de confianza como cuidadora de Joan Green, una contadora jubilada de Chorley (Lancashire), para aislarla completamente de su entorno familiar y apoderarse de sus finanzas.

Estilo de vida extravagante: Utilizó el dinero robado para comprar un vehículo valorado en más de 22.500 libras esterlinas (unos 26.000 euros) y costearse tratamientos estéticos de alta gama y bótox.

Utilizó el dinero robado para comprar un vehículo valorado en más de 22.500 libras esterlinas (unos 26.000 euros) y costearse tratamientos estéticos de alta gama y bótox. Dureza judicial: El magistrado del caso llegó a definir la conducta de la cuidadora afirmando que trató a la anciana de 89 años como una «vaca lechera a la que ordeñar hasta que se secara».

El magistrado del caso llegó a definir la conducta de la cuidadora afirmando que trató a la anciana de 89 años como una «vaca lechera a la que ordeñar hasta que se secara». Localizada por los medios: Durante su estancia en Tenerife, periodistas de la cadena Sky News llegaron a abordarla a las puertas de su apartamento junto al mar, donde la estafadora declinó responder y negó los hechos.

Operación conjunta entre la NCA y las fuerzas españolas

La captura y posterior repatriación de Gwinnett ha sido el fruto de una exhaustiva investigación internacional coordinada por la Policía del Gran Manchester (GMP), la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA) y los cuerpos de seguridad de España.

Llevamos mucho tiempo trabajando para condenar a Gwinnett y frenar su intento de evadir la justicia. Lamentablemente, la víctima falleció en 2022 y las acciones de esta mujer han impedido que la familia encontrara tranquilidad. Esperamos que su ingreso en prisión les aporte cierto alivio", aseguró Georgia Loughton, agente de la Policía del Gran Manchester (GMP).

Pamela Gwinett a su llegada a Manchester / GMP

Por su parte, Clare Meehan, representante de la NCA, enfatizó la efectividad de la colaboración policial en España para garantizar que este tipo de delitos graves contra personas vulnerables no queden impunes.

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Tras su llegada al Reino Unido, la prisionera ha ingresado directamente en un centro penitenciario para cumplir íntegramente su pena de seis años de cárcel, a la espera de comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Manchester para responder por su delito adicional de incomparecencia judicial.