Quién es Desirée Vila, la madrina de San Juan de la Rambla en el Grand Prix del Verano

San Juan de la Rambla se convirtió este domingo en uno de los protagonistas del Grand Prix del Verano de TVE con un equipo que llevó el nombre del municipio tinerfeño hasta la televisión nacional. Al frente de la representación estuvo Desirée Vila, la madrina elegida por la localidad para acompañar al grupo durante una experiencia que, más allá del resultado, ha dejado un recuerdo especial entre sus vecinos.

La presencia de Vila no fue casual. La deportista acumula una trayectoria marcada por el esfuerzo y la superación, una historia que la ha convertido en una de las figuras más reconocidas del deporte adaptado español.

La historia de superación de Desirée Vila

Desirée Vila nació en Pontevedra y comenzó su carrera vinculada al atletismo antes de que un problema de salud cambiara el rumbo de su vida. Tras sufrir una lesión que terminó derivando en la amputación de una de sus piernas, decidió continuar ligada al deporte y encontró en el atletismo adaptado una nueva vía para competir y superarse.

Desde entonces se ha convertido en atleta paralímpica, además de desarrollar una faceta como comunicadora y divulgadora, dando visibilidad al deporte adaptado y a la importancia de eliminar barreras para las personas con discapacidad.

Su historia de superación fue precisamente uno de los motivos por los que San Juan de la Rambla contó con ella como madrina en su participación en el concurso de TVE.

San Juan de la Rambla, entre los municipios elegidos para el Grand Prix

La participación del municipio tinerfeño ya era un motivo de celebración antes incluso de saltar al plató. San Juan de la Rambla fue seleccionado entre más de 1.200 municipios de toda España y más allá para formar parte de la edición del Grand Prix del Verano, un escaparate televisivo seguido por miles de espectadores.

Tras la emisión del programa, el Ayuntamiento quiso poner en valor la implicación de todo el equipo que representó a la Villa, desde los jugadores y jugadoras hasta los vecinos que acudieron como público y quienes participaron en el vídeo de presentación del municipio.

“Nos sentimos tremendamente orgullosos del equipazo que nos representó”, señaló el consistorio en sus redes sociales, donde destacó la convivencia durante los días de grabación, la deportividad y la ilusión por llevar el nombre de San Juan de la Rambla a la televisión nacional.

21 puntos y una clasificación que mantuvo la esperanza hasta el final

En el terreno de juego, San Juan de la Rambla no pudo imponerse finalmente a Quintanar del Rey, pero dejó una actuación que permitió al municipio mantener la ilusión durante buena parte de la competición.

El equipo tinerfeño logró sumar 21 puntos, una cifra que le permitió colocarse momentáneamente en la cuarta posición de la clasificación y mantener viva la esperanza hasta el último momento. Porque, como demostraron sus representantes durante el concurso, en el Grand Prix la ilusión es una de las grandes protagonistas y la esperanza es lo último que se pierde.

Más allá del resultado, desde San Juan de la Rambla han destacado que la experiencia supone un antes y un después para el municipio, al haber conseguido mostrar su identidad, su unión vecinal y su orgullo de pertenencia ante toda España.

Un escaparate nacional para San Juan de la Rambla

La participación en el Grand Prix del Verano ha permitido que muchos espectadores descubran un municipio que quiso aprovechar la oportunidad para mostrar su personalidad y el carácter de sus vecinos.

Con Desirée Vila como madrina, San Juan de la Rambla llevó hasta TVE una combinación de deporte, emoción y representación local que, independientemente del marcador final, ya forma parte de la historia reciente de la Villa.