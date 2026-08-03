La Cueva de Los Cabezazos amplía su investigación para desentrañar la vida de los guanches en Tenerife

La extraordinaria información que está proporcionando el yacimiento arqueológico de la Cueva de Los Cabezazos, en Tegueste, sobre la forma de vida de los guanches, los primeros pobladores de Tenerife, ha llevado al equipo científico a ampliar el área de investigación a otras cavidades del Barranco de Agua de Dios. El objetivo es reconstruir la evolución de este asentamiento indígena y comprobar si la cueva actuó como el eje vertebrador del poblamiento de este enclave durante casi un milenio.

Visita arqueológica a La Cueva de los Cabezazos, Tegueste / Andrés Gutiérrez

La decisión llega tras los resultados obtenidos en la quinta campaña de excavaciones, financiada por el Gobierno de Canarias en colaboración con el Ayuntamiento de Tegueste y dirigida por investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL). Los trabajos han confirmado el enorme potencial científico del yacimiento, considerado ya uno de los más relevantes de Tenerife por la cantidad y calidad de la información que está aportando sobre la sociedad aborigen.

Una ocupación continuada entre los siglos VI y XV

Hasta ahora, las investigaciones indican que el Barranco de Agua de Dios estuvo ocupado de forma continuada entre los siglos VI y XV, aunque los arqueólogos pretenden precisar cuándo comenzó realmente el poblamiento, cómo evolucionó y de qué manera se organizaban los distintos espacios de habitación y enterramiento repartidos por el barranco.

Para responder a esas preguntas, el proyecto incorpora nuevas excavaciones en otras cuevas y revisa también los materiales recuperados durante el siglo pasado por el arqueólogo Luis Diego Cuscoy, conservados actualmente en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA). La comparación de toda esta información permitirá conocer con mayor precisión la evolución del asentamiento y determinar el papel desempeñado por Los Cabezazos dentro de este complejo arqueológico.

Herramientas de piedra y hueso para reconstruir la vida cotidiana

Uno de los aspectos que está ofreciendo resultados más relevantes es el análisis de las herramientas de piedra y hueso recuperadas durante las excavaciones. Especialistas de la Universidad de Basilea, en Suiza, estudian mediante técnicas de traceología las huellas de uso presentes en estas piezas para averiguar cómo fueron fabricadas y para qué actividades se utilizaron.

Uno de los aspectos que está ofreciendo más resultados es el análisis de las herramientas de piedras y huesos

El examen microscópico de útiles elaborados en basalto, obsidiana y hueso animal está permitiendo reconstruir aspectos esenciales de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Tenerife, desde sus estrategias de supervivencia hasta las tareas domésticas o productivas que desarrollaban. La diversidad de herramientas localizadas confirma, según los investigadores, que las actividades realizadas en este enclave eran mucho más complejas de lo que se pensaba hasta ahora.

Restos orgánicos para estudiar dieta, salud y condiciones de vida

Los hallazgos de esta campaña también abren nuevas vías de investigación. Entre ellos destacan restos de excrementos humanos y animales, cuyo análisis genético permitirá conocer con mayor detalle la dieta, el estado de salud y las condiciones de vida de quienes ocuparon el barranco durante siglos. Para los arqueólogos, este tipo de evidencias ofrece una oportunidad excepcional para reconstruir aspectos poco conocidos de la sociedad guanche que difícilmente pueden obtenerse mediante otros materiales arqueológicos.

La arqueóloga Paloma Vidal, codirectora del proyecto, explica que las casi treinta dataciones radiocarbónicas realizadas hasta la fecha apuntan a una ocupación continuada del barranco durante cerca de nueve siglos. El siguiente reto consiste en localizar los niveles más antiguos para determinar desde cuándo comenzaron a instalarse los primeros pobladores en este espacio y cómo fue creciendo el asentamiento con el paso del tiempo.

Nuevos estratos sin explorar en la cueva

Los investigadores también han comprobado que la cueva conserva niveles arqueológicos que no habían sido documentados en las excavaciones realizadas en los años setenta del siglo pasado. Los nuevos sondeos han demostrado que todavía existen estratos sin explorar, por lo que la ampliación de la superficie excavada permitirá obtener una secuencia cronológica mucho más completa y conocer con mayor detalle las actividades desarrolladas por los antiguos habitantes del lugar.

Visita al yacimiento arqueológico de la Cueva de los Cabezazos, Tegueste / Andrés Gutiérrez

El proyecto reúne a especialistas de la Universidad de La Laguna, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Valencia y la Universidad de Basilea, convirtiéndose en una investigación multidisciplinar que combina arqueología, genética, geología y análisis funcional de materiales. Además de su valor científico, la iniciativa se ha consolidado como un importante espacio de formación para estudiantes del Grado en Historia de la ULL, que participan cada verano como voluntarios en las excavaciones y en los trabajos de laboratorio.

Los resultados obtenidos ya han dado lugar a trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales, reforzando el papel de Los Cabezazos como uno de los yacimientos de referencia para conocer la historia de los guanches y la evolución del poblamiento prehispánico de Tenerife.