Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere
Los equipos del Operativo Brifor y los Bomberos trabajan con apoyo aéreo para sofocar rápidamente las llamas antes de que se extiendan por el monte
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Santa Cruz de Tenerife
Un operativo de emergencias ha sido activado de urgencia tras detectarse un conato de incendio forestal en el término municipal de La Orotava. El fuego se ha iniciado hace apenas unos minutos en la parte trasera de la zona de aparcamientos del barrio de Pinolere, una zona limítrofe entre la masa forestal y el núcleo habitado.
La respuesta de los equipos de extinción ha sido inmediata para evitar la propagación hacia el pinar:
- Medios desplegados: Se ha movilizado un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), personal especializado del Operativo Brifor del Cabildo de Tenerife y dotaciones de los Bomberos de Tenerife.
- Estado de la emergencia: Fuentes oficiales del Cabildo de Tenerife señalan que, por el momento, la situación no se considera grave y confían en la pronta estabilización del fuego gracias a la celeridad en la primera intervención.
Recomendaciones para la zona
Ante la presencia de humo y la operatividad de los medios aéreos y terrestres en la zona de Pinolere:
- Se ruega a la población y a los conductores facilitar el paso de los vehículos de emergencia en las carreteras de acceso a las medianías de La Orotava.
- Mantener la precaución y no acercarse a la zona del aparcamiento para no interferir en las maniobras de extinción ni en la carga de agua de los medios aéreos.
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