Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere

Un operativo de emergencias ha sido activado de urgencia tras detectarse un conato de incendio forestal en el término municipal de La Orotava. El fuego se ha iniciado hace apenas unos minutos en la parte trasera de la zona de aparcamientos del barrio de Pinolere, una zona limítrofe entre la masa forestal y el núcleo habitado.

La respuesta de los equipos de extinción ha sido inmediata para evitar la propagación hacia el pinar:

Medios desplegados: Se ha movilizado un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), personal especializado del Operativo Brifor del Cabildo de Tenerife y dotaciones de los Bomberos de Tenerife .

Se ha movilizado un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), personal especializado del del Cabildo de Tenerife y dotaciones de los . Estado de la emergencia: Fuentes oficiales del Cabildo de Tenerife señalan que, por el momento, la situación no se considera grave y confían en la pronta estabilización del fuego gracias a la celeridad en la primera intervención.

Recomendaciones para la zona

Ante la presencia de humo y la operatividad de los medios aéreos y terrestres en la zona de Pinolere: