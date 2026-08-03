El calor extremo y la calima vuelven a marcar este lunes en Tenerife con máximas de hasta 37 grados
La Aemet mantiene la previsión de temperaturas superiores a los 35 ºC en buena parte de la Isla, mientras el episodio de calor continúa afectando al conjunto de Canarias
Tenerife comienza este lunes inmersa en una nueva jornada de calor intenso y calima. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene temperaturas superiores a los 35 grados en amplias zonas de la Isla, especialmente en las medianías orientadas al sur, este y oeste y en el área metropolitana, donde el ambiente volverá a ser sofocante desde primeras horas.
Los termómetros podrán alcanzar de forma puntual los 37 ºC en algunos puntos del sur de Tenerife, mientras que las temperaturas mínimas seguirán siendo muy elevadas y no bajarán de los 25 ºC en las zonas más cálidas, prolongando así las noches tropicales.
Cielos despejados y calima en altura
La jornada se presenta con cielos despejados en prácticamente toda la Isla, salvo algunos intervalos de nubes bajas durante la noche en el litoral nordeste. A ello se suma la presencia de calima en altura, que continuará reduciendo ligeramente la visibilidad y dejando un ambiente más seco y cálido.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 25 y 35 grados, aunque en las medianías del sur, este y oeste los registros serán superiores.
Viento del nordeste con intervalos fuertes
El viento sopla del nordeste con intensidad moderada, con intervalos fuertes en el extremo oeste y el litoral sureste. Además, durante la madrugada y a últimas horas del día podrían registrarse algunas rachas puntualmente muy fuertes. En las cumbres predominará el viento del este.
El calor afecta a todas las islas
El episodio de calor afecta a todas las islas del archipiélago. Gran Canaria continúa siendo la isla con las temperaturas más extremas, donde la Aemet prevé más de 39 ºC en las medianías y cumbres del sur y oeste e incluso no descarta superar localmente los 40 ºC. En La Gomera, La Palma y El Hierro también se esperan máximas superiores a los 35 ºC en las zonas altas y vertientes meridionales, mientras que Fuerteventura podrá alcanzar los 37 ºC en el interior y el sur. En Lanzarote las máximas volverán a superar los 34 ºC en buena parte del interior y de la vertiente este.
Marejada o fuerte marejada en Canarias
En el mar, el viento del norte y nordeste mantendrá la marejada o fuerte marejada en gran parte de las costas de Canarias, con mar de fondo del nordeste de entre uno y dos metros.
Continúan los avisos por altas temperaturas
La previsión confirma así la continuidad del episodio de altas temperaturas que afecta al archipiélago, con especial incidencia en las islas occidentales y Gran Canaria, donde persisten además los avisos y las medidas preventivas activadas por el riesgo asociado al calor.
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