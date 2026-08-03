El Cabildo de Tenerife impulsa la digitalización del campo para mejorar la gestión del agua

El Cabildo de Tenerife trabaja en la implantación de un modelo agrícola más digital, eficiente y sostenible, con especial atención a la optimización del consumo de agua. La institución insular pretende extender el uso de sensores, sistemas de captación de datos e inteligencia artificial para adaptar el riego a las necesidades reales de los cultivos.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, y la directora insular de Estrategia Turística, Sonia Pagés, mantuvieron una reunión con representantes del Clúster Agrotech Canarias para coordinar futuras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica del campo tinerfeño. En el encuentro también participaron la jefa del Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural y el técnico responsable de la Oficina del Regante.

Uno de los principales asuntos abordados fue la gestión de los recursos hídricos, considerada una cuestión prioritaria ante los periodos de sequía y la necesidad de aumentar la eficiencia de las explotaciones. En este ámbito se analizó la experiencia del proyecto REGADÍA, que incorpora algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial en cultivos considerados estratégicos para Canarias.

Las pruebas muestran el potencial tecnológico

Según el Cabildo, las pruebas piloto han mostrado el potencial de estas tecnologías para conocer en tiempo real el estado del suelo y de las plantas. Esta información permite ajustar la cantidad y el momento del riego, evitando consumos innecesarios y reduciendo el riesgo de que los cultivos sufran por falta o exceso de agua.

La corporación insular y el Clúster Agrotech Canarias avanzaron además en el diseño de nuevos proyectos conjuntos para monitorizar de forma inteligente los consumos agrícolas. La intención es instalar sensores avanzados que recojan datos sobre humedad, condiciones ambientales y necesidades hídricas.

El tratamiento de esa información facilitaría la creación de herramientas predictivas al servicio tanto de la Administración como de los agricultores. El objetivo es anticipar situaciones de estrés hídrico, minimizar los efectos de la sequía y mejorar la toma de decisiones en las fincas.

El Cabildo considera que la transformación digital puede contribuir también a incrementar el rendimiento por hectárea y reducir los costes asociados al uso del agua. La estrategia busca que la incorporación de tecnología no se limite a proyectos experimentales, sino que pueda trasladarse progresivamente al funcionamiento ordinario de las explotaciones agrícolas de Tenerife.