El Cabildo refuerza la sensibilización ambiental con una visita al Complejo Ambiental de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha impulsado una nueva acción de sensibilización medioambiental con la organización de una visita formativa al Complejo Ambiental de Tenerife, dirigida al personal del proyecto de empleo Segunda Oportunidad programa impulsado por la corporación insular y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Canario de Empleo. La iniciativa combina aprendizaje práctico, orientación profesional y conciencia ecológica, reforzando el compromiso insular con la sostenibilidad y la inserción laboral.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, subrayó el valor de esta experiencia, que permite a los jóvenes conocer de primera mano la gestión de residuos en la isla y los retos asociados a la economía circular. “Este programa no solo les ofrece una segunda oportunidad para formarse y acceder al mercado laboral, sino que también les ayuda a descubrir sectores emergentes vinculados a la sostenibilidad, donde cada vez se genera más empleo”, declaró Medina.

La consejera de Medio Natural y Sostenibilidad, Blanca Pérez considera que “este tipo de visita por parte de los estudiantes al Complejo Ambiental nos da la oportunidad de transmitirle de primera mano los trabajos que estamos haciendo no solo en las infraestructuras necesarias para la gestión de los residuos, así como los avances dados en los últimos años a la vez que trabajamos en la concienciación".

Mientras para el Director Insular de Sostenibilidad, Alejandro Molowny, esta "es una oportunidad para el Cabildo de Tenerife contar con la visita de estos alumnos, a los que no solo se les traslada el modelo de gestión de los residuos de la Isla sino las nuevas oportunidades de empleo en el sector del medioambiente, así como la investigación que se desarrolla en torno a la gestión"

Formación sostenible

Durante la jornada, los participantes estuvieron acompañados por personal técnico del complejo, que ofreció asesoramiento especializado y desarrolló diversas actividades educativas sobre el funcionamiento de las instalaciones, las normas de seguridad y el papel esencial de la ciudadanía en la protección del entorno.

Las sesiones formativas abordaron conceptos clave como la economía circular, la minimización en la generación de residuos, los hábitos de consumo responsable, la importancia del reciclaje y la adopción de estilos de vida sostenibles.

La visita incluyó un recorrido guiado por las distintas zonas del centro, donde los asistentes observaron los procesos de tratamiento e información sobre la gestión de más de 1500 toneladas de residuos que recibe el complejo a diario

El programa “Segunda Oportunidad”, que cuenta con una inversión superior a 2,4 millones de euros, permitió la contratación de 148 personas desempleadas mediante contratos formativos. Esta iniciativa del Cabildo combina práctica remunerada, formación teórica y acompañamiento profesional para combatir el desempleo juvenil y el abandono escolar temprano en Tenerife.