La Aemet prevé temperaturas de hasta 37 grados y vientos muy fuertes en Tenerife este martes
La calima remitirá durante la noche
El calor seguirá tocando de lleno este martes a Tenerife, con temperaturas que podrán alcanzar los 37 grados en una jornada en la que el viento también será protagonista.
En concreto, según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la isla se esperan cielos despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste a primeras y últimas horas, mientras que la calima en altura seguirá presente, aunque remitirá por la noche.
Temperaturas con pocos cambios en la isla, donde se espera que se superen los 34-35°C en amplias zonas de medianías orientadas al sur, este y oeste, así como en el área metropolitana. Localmente, en algunos puntos orientadas al sur se podrán alcanzar 37° C. Y las temperaturas mínimas no bajarán de los 25° C en estas zonas.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte durante la madrugada y a últimas horas.
Previsión general
En cuanto al conjunto del archipiélago, el fenómeno más destacado también será el calor. De hecho, se superarán 34-35° C en amplias zonas de interior, 37° C en medianías orientadas al sur y cumbres de Gran Canaria, así como en las cumbres y vertiente oeste de La Palma. Las temperaturas mínimas serán altas también en estas zonas.
En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, y rachas muy fuertes en vertientes sudeste y oeste de Gran Canaria y La Gomera, y en zonas altas de La Palma.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
- Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños