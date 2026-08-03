La Aemet prevé temperaturas de hasta 37 grados y vientos muy fuertes en Tenerife este martes

El calor seguirá tocando de lleno este martes a Tenerife, con temperaturas que podrán alcanzar los 37 grados en una jornada en la que el viento también será protagonista.

En concreto, según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la isla se esperan cielos despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste a primeras y últimas horas, mientras que la calima en altura seguirá presente, aunque remitirá por la noche.

Temperaturas con pocos cambios en la isla, donde se espera que se superen los 34-35°C en amplias zonas de medianías orientadas al sur, este y oeste, así como en el área metropolitana. Localmente, en algunos puntos orientadas al sur se podrán alcanzar 37° C. Y las temperaturas mínimas no bajarán de los 25° C en estas zonas.

Una persona refrescándose ante la ola de calor. / EL PERIÓDICO

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte durante la madrugada y a últimas horas.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, el fenómeno más destacado también será el calor. De hecho, se superarán 34-35° C en amplias zonas de interior, 37° C en medianías orientadas al sur y cumbres de Gran Canaria, así como en las cumbres y vertiente oeste de La Palma. Las temperaturas mínimas serán altas también en estas zonas.

En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, y rachas muy fuertes en vertientes sudeste y oeste de Gran Canaria y La Gomera, y en zonas altas de La Palma.