La Aemet lo deja claro: Tenerife seguirá este lunes en aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 37 grados
La isla más afectada por el calor será Gran Canaria, donde rozarán los 40 grados
Las temperaturas máximas seguirán afectando este lunes a Tenerife, que continuará en aviso naranja en las zonas este, sur y oeste con temperaturas de hasta 37 grados, mientras que el resto de la isla estará en aviso amarillo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las partes de la isla más afectadas por el calor serán las medianías, y de forma más local, también las zonas costeras. En el norte, los termómetros alcanzarán los 34 grados, mientras que en el área metropolitana, se esperan temperaturas de hasta 35 grados.
De forma más concreta, la previsión del tiempo para Tenerife indica que estará despejado, salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste por la noche.
La calima en altura seguirá haciendo acto de presencia, mientras que las temperaturas mínimas no bajarán de los 25° C en las medianías y zona metropolitana.
Fuertes rachas de viento
Aun con estas temperaturas, se espera que el viento sople moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte durante la madrugada y a últimas horas. En cumbres, habrá viento del este de flojo a moderado.
Aviso rojo
Si en Tenerife se espera un calor sofocante para la jornada de este lunes, la isla más afectada por las altas temperaturas será Gran Canaria, donde la Aemet ha activado el aviso rojo desde las 11:00 horas.
En concreto, en la isla se alcanzarán los 40 grados. Una situación que afectará, principalmente, a la cuenca de Tejeda y a medianías del sureste y oeste.
En Gran Canaria, además, se esperan vientos de 80 kilómetros por hora, sobre todo en las vertientes sudeste y oeste desde costas a medianías.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
- Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños