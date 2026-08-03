La Aemet lo deja claro: Tenerife seguirá este lunes en aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 37 grados

Las temperaturas máximas seguirán afectando este lunes a Tenerife, que continuará en aviso naranja en las zonas este, sur y oeste con temperaturas de hasta 37 grados, mientras que el resto de la isla estará en aviso amarillo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las partes de la isla más afectadas por el calor serán las medianías, y de forma más local, también las zonas costeras. En el norte, los termómetros alcanzarán los 34 grados, mientras que en el área metropolitana, se esperan temperaturas de hasta 35 grados.

De forma más concreta, la previsión del tiempo para Tenerife indica que estará despejado, salvo por intervalos de nubes bajas en el litoral nordeste por la noche.

Un grupo de personas a la sombra para soportar el calor en Santa Cruz de Tenerife / Arturo Jiménez

La calima en altura seguirá haciendo acto de presencia, mientras que las temperaturas mínimas no bajarán de los 25° C en las medianías y zona metropolitana.

Fuertes rachas de viento

Aun con estas temperaturas, se espera que el viento sople moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y litoral sureste, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte durante la madrugada y a últimas horas. En cumbres, habrá viento del este de flojo a moderado.

Aviso rojo

Si en Tenerife se espera un calor sofocante para la jornada de este lunes, la isla más afectada por las altas temperaturas será Gran Canaria, donde la Aemet ha activado el aviso rojo desde las 11:00 horas.

En concreto, en la isla se alcanzarán los 40 grados. Una situación que afectará, principalmente, a la cuenca de Tejeda y a medianías del sureste y oeste.

En Gran Canaria, además, se esperan vientos de 80 kilómetros por hora, sobre todo en las vertientes sudeste y oeste desde costas a medianías.