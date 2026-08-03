Más de 25 millones de euros para renovar El Cardonal, la mayor inversión residencial de Canarias

La rehabilitación de El Cardonal costará más de 25 millones de euros, una cifra que sitúa la actuación entre las mayores inversiones residenciales de Canarias. El Ayuntamiento de La Laguna, a través de Muvisa, ha licitado la primera fase que afectará a 438 viviendas distribuidas en 49 bloques y renovará los espacios públicos del barrio.

Las obras cuentan con más de 20 millones y el resto cubre la redacción y actualización de los proyectos y la oficina de atención ciudadana abierta en la zona. La convocatoria sustituye a la licitación parcial realizada en octubre de 2025, que quedó desierta y solo incluía una parte de los edificios. El nuevo procedimiento abarca todo el programa, con precios revisados para ajustarlos al mercado y atraer empresas.

Las obras combinan la rehabilitación de los edificios con la regeneración del entorno. En los bloques se ejecutarán intervenciones estructurales, mejoras de eficiencia energética, renovación de instalaciones, impermeabilización de cubiertas y sustitución de carpinterías. También se retirarán elementos con amianto y se incorporarán soluciones de accesibilidad. A la vez, se renovarán zonas públicas en toda la barriada para mejorar la seguridad y el uso cotidiano de una urbanización construida entre las décadas de 1960 y 1970.

Particularidades de la financiación

El Cardonal suma 164 bloques y más de 1.500 viviendas privadas. En los últimos años, Muvisa ha intervenido en más de 60 edificios mediante programas anteriores y ha promovido estudios estructurales y mejoras de accesibilidad. La fase licitada es la operación más ambiciosa desarrollada hasta ahora en el barrio por alcance e inversión.

La financiación procede casi por completo de recursos públicos. El Ayuntamiento aportará casi 13 millones de euros, más de la mitad del presupuesto; los fondos Next Generation EU mantienen una contribución de 10,9 millones y el Cabildo de Tenerife suma un millón. La aportación conjunta de los propietarios queda fijada en 173.632 euros, apenas el 0,69% del coste para las 438 viviendas, y no aumentará, pese a la revisión de precios.

El Consistorio asume los casi cuatro millones de euros necesarios para cubrir la subida de precios. Así, ningún propietario afrontará el incremento y las familias vulnerables podrán recibir hasta el 100% de cobertura del coste que les corresponda. El programa estatal permite subvencionar entre el 40% y el 80% de las obras y elevar el apoyo al total en situaciones de vulnerabilidad económica.

La oficina de rehabilitación seguirá abierta para informar a las comunidades, tramitar documentación y ofrecer seguimiento personalizado. Su función será clave para coordinar los 49 bloques, los trabajos en zonas comunes, los proyectos técnicos y la relación entre administraciones, empresas y vecinos.

La transformación de un barrio emblemático

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, afirma que la licitación “marca un punto de inflexión” y constituye una “inversión histórica” capaz de transformar un barrio emblemático y mejorar la vida de cientos de familias. Añade que el municipio es el principal financiador para impedir que la actualización recaiga en los propietarios.

El concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, sostiene que revisar los precios era imprescindible para garantizar la viabilidad del expediente y evitar otra convocatoria desierta. Remarca que los vecinos no asumirán sobrecostes y que la ayuda puede cubrir toda la aportación en los hogares vulnerables.

El gerente de Muvisa, Emilio Fariña, destaca la complejidad técnica y operativa de una obra que reúne rehabilitación estructural, energía, accesibilidad, retirada de amianto y regeneración urbana. Defiende que los nuevos importes se calcularon con bases oficiales y costes reales, y asegura que la oficina del barrio mantendrá la atención vecinal durante toda la ejecución.

La actuación se divide en cinco lotes para facilitar la participación de compañías con solvencia técnica. El inicio de iniciar los trabajos se prevé para antes de que concluya este año y su ejecución y justificación dentro de los plazos ampliados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La prórroga excepcional permitió actualizar los costes y reorganizar la contratación.