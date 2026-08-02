Tenerife mantiene la alerta por calor y riesgo de incendios mientras Gran Canaria entra en alerta máxima

Tenerife continuará este lunes en alerta por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales, en una jornada en la que el Gobierno de Canarias ha decidido elevar a alerta máxima la situación en Gran Canaria ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el aumento del peligro de propagación de incendios.

La actualización, anunciada por la Dirección General de Emergencias, entrará en vigor a las 11:00 horas de este lunes, 3 de agosto, tras analizar las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros organismos especializados, en el marco del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

Aunque el mayor nivel de alerta se concentra en Gran Canaria, Tenerife mantiene la situación de alerta por calor y la alerta por riesgo de incendios forestales, al igual que La Palma, La Gomera y El Hierro.

El calor seguirá apretando en Tenerife

Las previsiones apuntan a que el episodio de calor continuará afectando con intensidad a la Isla durante la jornada del lunes. Las temperaturas más elevadas volverán a registrarse en las medianías, así como en las zonas orientadas al sureste del área metropolitana y, de forma puntual, en algunas áreas costeras.

Además, la presencia de una inversión térmica situada entre los 500 y 700 metros favorecerá un ambiente especialmente cálido y seco en medianías y zonas altas, incrementando el riesgo de incendio forestal.

El Gobierno de Canarias recuerda que el episodio de altas temperaturas se prolonga desde hace varios días y mantiene activadas las recomendaciones de autoprotección para minimizar sus efectos sobre la salud, especialmente entre las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Gran Canaria, en alerta máxima

La principal novedad de la actualización afecta a Gran Canaria, donde el Gobierno ha elevado la situación a alerta máxima tanto por altas temperaturas como por riesgo de incendios forestales.

Según las previsiones, las condiciones más adversas se concentrarán en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sureste y oeste, donde los termómetros podrán superar los 40 grados de forma local.

La combinación de temperaturas extremas, baja humedad y viento incrementará notablemente el peligro de propagación de incendios forestales, motivo por el que el Ejecutivo autonómico ha reforzado el nivel de vigilancia.

Continúa la prealerta por viento

A este episodio de calor se suma la prealerta por viento que permanece activa desde la tarde del domingo en todo el Archipiélago.

La previsión contempla rachas de hasta 80 kilómetros por hora, especialmente en las vertientes sureste y oeste, desde la costa hasta las medianías. En Tenerife, el viento soplará con mayor intensidad en el extremo oeste y en el litoral sureste, donde podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes.

Las autoridades advierten de que esta combinación de calor intenso, viento y baja humedad favorece la propagación de posibles incendios forestales, por lo que piden extremar las precauciones.

Llamamiento a la prudencia

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insiste en evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio, como hacer fuego en el monte o utilizar herramientas que generen chispas, además de respetar las restricciones establecidas por los cabildos insulares.

En el caso de Tenerife, el Cabildo mantiene activadas las medidas de grado 2, que incluyen la prohibición de acceder a las áreas recreativas y zonas de acampada, así como la circulación de vehículos a motor por las pistas forestales.

Asimismo, la Dirección General de Emergencias recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y prestar especial atención a las personas más vulnerables. También aconseja asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar la precaución durante los desplazamientos.

Si se detecta humo o un incendio, las autoridades recuerdan la importancia de llamar de inmediato al 112, ya que una rápida actuación resulta clave para evitar la propagación del fuego.