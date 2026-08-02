Tenerife afronta este lunes otra jornada de calor extremo: hasta 37 grados y calima

Tenerife volverá a vivir este lunes una intensa jornada de calor. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que la Isla seguirá bajo la influencia de una masa de aire cálido acompañada de calima en altura, lo que dejará temperaturas superiores a los 35 grados en buena parte del territorio insular y valores que podrían alcanzar de forma puntual los 37 ºC en algunos puntos del sur.

El episodio afectará a todo el archipiélago, donde el calor continuará siendo el principal protagonista. En Gran Canaria se esperan los registros más elevados, con temperaturas que podrían superar los 39 ºC en las medianías y cumbres del sur y oeste e incluso alcanzar localmente los 40 ºC. También se prevén máximas superiores a los 35 ºC en La Gomera, La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote.

Cielos despejados y calima en altura

En el caso de Tenerife, la Aemet prevé cielos prácticamente despejados durante toda la jornada, con algunos intervalos de nubes bajas en el nordeste durante la noche y presencia de calima en altura. Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a los últimos días, aunque con un ligero descenso en el litoral este.

Sin embargo, el alivio será escaso. Las máximas volverán a superar los 35 ºC en amplias zonas de medianías orientadas al sur, este y oeste, así como en el área metropolitana de Santa Cruz-La Laguna. En algunos puntos del sur de la Isla podrán alcanzarse los 37 ºC, mientras que las temperaturas nocturnas seguirán siendo muy elevadas, sin bajar de los 25 ºC en las zonas más cálidas, lo que dificultará el descanso.

Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 35 grados

En la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, la previsión sitúa la temperatura entre los 25 grados de mínima y los 35 de máxima.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos fuertes en el extremo oeste de la Isla y en el litoral sureste. Además, no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte durante la madrugada y al final del día. En las cumbres predominará el viento del este, de flojo a moderado.

El calor se mantiene en el resto de Canarias

La situación será similar en el resto del archipiélago. En Gran Canaria continuará el episodio más intenso de calor, mientras que en La Gomera, La Palma y El Hierro también se alcanzarán o superarán los 35 ºC en las medianías y vertientes del sur.

En Fuerteventura se prevén hasta 37 ºC en el interior y el sur, con noches tropicales por encima de los 25 ºC, y en Lanzarote las máximas rondarán los 34 y 35 ºC en el interior y la vertiente este.

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Marejada o fuerte marejada en las costas

En el mar, la Aemet espera viento del norte o nordeste con marejada o fuerte marejada en la mayor parte de las costas del archipiélago, además de mar de fondo del nordeste de entre uno y dos metros.