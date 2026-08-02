Un influencer descubre el lado más amable de Tenerife: “Canarias exporta buen rollo y alegría”
Iván J. Pereda, creador de contenido con más de 1,7 millones de seguidores, comparte varios momentos que le han sorprendido durante su estancia en la isla, desde un gesto para ayudarle a aparcar hasta una visita inesperada al Parlamento de Canarias
Tenerife le ha dejado una impresión difícil de olvidar a Iván J. Pereda. El influencer y director creativo, conocido por sus análisis sobre publicidad y campañas en redes sociales, ha compartido con sus seguidores varios gestos de cercanía que ha vivido durante sus días en la isla y que, según explica, resumen la forma de ser de los canarios.
Un hueco para aparcar en Santa Cruz que terminó en un gesto inesperado
Uno de los momentos que más llamó su atención ocurrió en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El creador de contenido explica que intentaba aparcar su vehículo en un espacio que parecía demasiado complicado y que pensó que no iba a conseguirlo.
Fue entonces cuando la propietaria del coche situado junto al hueco se acercó para ayudarle. Según relata en el vídeo, la mujer decidió mover su propio vehículo para facilitarle la maniobra y que pudiera estacionar.
Un gesto que sorprendió especialmente al influencer, que aseguró: “Esto pocas veces lo he visto”.
De un desayuno a conocer el Parlamento de Canarias
La cercanía de los vecinos volvió a aparecer en otra de las historias que compartió. Mientras desayunaba, recibió un mensaje de una persona que le había reconocido y que trabajaba cerca, en el Parlamento de Canarias.
Esa persona le ofreció visitar el edificio y tanto él como su acompañante pudieron conocer diferentes espacios del recinto. Para Pereda, este tipo de situaciones reflejan una forma de relacionarse que le ha llamado especialmente la atención durante su viaje.
“No entiendo de dónde sale tanta gente amable”
El influencer también relató otra experiencia en un restaurante, donde asegura que, pese a estar completo, encontraron un hueco para ellos y recibieron un trato cercano durante toda la comida.
Además, destacó las recomendaciones del personal sobre productos locales y la atención recibida durante la visita.
Tras varios ejemplos, Iván J. Pereda resumió su sensación sobre Tenerife con una frase que ha llamado la atención en redes sociales: “Canarias exporta buen rollo, amabilidad y alegría”.
Una reflexión que pone el foco en uno de los aspectos que muchos visitantes destacan del archipiélago más allá de sus paisajes: la cercanía y hospitalidad de sus habitantes.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5