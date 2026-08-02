Un influencer descubre el lado más amable de Tenerife: “Canarias exporta buen rollo y alegría”

Tenerife le ha dejado una impresión difícil de olvidar a Iván J. Pereda. El influencer y director creativo, conocido por sus análisis sobre publicidad y campañas en redes sociales, ha compartido con sus seguidores varios gestos de cercanía que ha vivido durante sus días en la isla y que, según explica, resumen la forma de ser de los canarios.

Un hueco para aparcar en Santa Cruz que terminó en un gesto inesperado

Uno de los momentos que más llamó su atención ocurrió en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El creador de contenido explica que intentaba aparcar su vehículo en un espacio que parecía demasiado complicado y que pensó que no iba a conseguirlo.

Fue entonces cuando la propietaria del coche situado junto al hueco se acercó para ayudarle. Según relata en el vídeo, la mujer decidió mover su propio vehículo para facilitarle la maniobra y que pudiera estacionar.

Un gesto que sorprendió especialmente al influencer, que aseguró: “Esto pocas veces lo he visto”.

De un desayuno a conocer el Parlamento de Canarias

La cercanía de los vecinos volvió a aparecer en otra de las historias que compartió. Mientras desayunaba, recibió un mensaje de una persona que le había reconocido y que trabajaba cerca, en el Parlamento de Canarias.

Esa persona le ofreció visitar el edificio y tanto él como su acompañante pudieron conocer diferentes espacios del recinto. Para Pereda, este tipo de situaciones reflejan una forma de relacionarse que le ha llamado especialmente la atención durante su viaje.

“No entiendo de dónde sale tanta gente amable”

El influencer también relató otra experiencia en un restaurante, donde asegura que, pese a estar completo, encontraron un hueco para ellos y recibieron un trato cercano durante toda la comida.

Además, destacó las recomendaciones del personal sobre productos locales y la atención recibida durante la visita.

Tras varios ejemplos, Iván J. Pereda resumió su sensación sobre Tenerife con una frase que ha llamado la atención en redes sociales: “Canarias exporta buen rollo, amabilidad y alegría”.

Una reflexión que pone el foco en uno de los aspectos que muchos visitantes destacan del archipiélago más allá de sus paisajes: la cercanía y hospitalidad de sus habitantes.