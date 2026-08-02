Así estará el tiempo este domingo en Tenerife: calor, calima y máximas de hasta 37 ºC

El calor vuelve a ser este domingo el gran protagonista en Tenerife. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de cielos despejados, presencia de calima y temperaturas que podrán superar los 35 grados en buena parte de las medianías y cumbres del sur y oeste de la Isla.

En los puntos más cálidos no se descarta que los termómetros alcancen o superen los 37 ºC, mientras que en las zonas bajas del sureste también podrán registrarse valores cercanos a los 35 grados.

Noches cálidas y 35 grados en Santa Cruz de Tenerife

El calor también se dejará sentir durante la noche. En las zonas más expuestas del sur, las temperaturas mínimas no bajarán de los 26 grados, por lo que la jornada comenzará con un ambiente ya muy cálido.

En el norte de la Isla, las medianías y zonas altas alcanzarán alrededor de 34 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la previsión apunta a una temperatura máxima de 35 ºC.

La jornada estará acompañada de calima en medianías y cumbres, además de viento moderado del nordeste, que podrá intensificarse durante la tarde en el extremo oeste y el litoral sureste, donde no se descartan algunas rachas fuertes.

Canarias sigue inmersa en un episodio de calor intenso

El episodio de altas temperaturas afecta a todo el Archipiélago. En Gran Canaria volverán a registrarse los valores más extremos, con máximas que podrían superar los 39 grados en las cumbres y medianías del sur y oeste e, incluso, alcanzar puntualmente los 40 ºC.

También se esperan temperaturas superiores a los 35 grados en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas altas y medianías del sur de La Gomera, La Palma y El Hierro, donde no se descarta que los termómetros alcancen localmente los 37 grados.

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Recomendaciones ante las altas temperaturas

La combinación de calor, calima y viento mantendrá una situación de especial vigilancia durante toda la jornada, especialmente en las horas centrales del día, cuando las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado y extremar las precauciones ante las altas temperaturas.