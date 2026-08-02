Multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que puede provocar graves incendios este verano: la DGT vigila a los conductores tinerfeños
Tráfico insiste en la importancia de evitar determinadas acciones al volante para garantizar la seguridad vial, especialmente durante los meses de verano
El verano está a la vuelta de la esquina y con ello las vacaciones en las que muchas familias optan por desplazarse con sus vehículos hasta su destino. Para estos viajes, la DGT ha querido recordar a los conductores que antes de lanzarse a la carretera deben comprobar que cuenta con los elementos imprescindibles y que el vehículo está en buen estado.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido concienciar a los conductores sobre la importancia de no lanzar colillas por la ventanilla y las sanciones a las que se enfrentan por ello. "Puede provocar un desastre de tales proporciones que ni te imaginas", advierten.
Tráfico se pone serio con los infractores
La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que “arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial”. Aunque no nombre específicamente el tabaco, los conductores deben conocer que ahí entran las colillas, pero también otros objetos que se utilizan con frecuencia en durante los meses de verano.
Arrojar colillas por la ventanilla es una conducta que las autoridades sancionan con 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir. Una acción que puede poner el riesgo la seguridad vial del resto de conductores. Además, la DGT recuerda que también sancionan a los conductores por fumar al volante, no solo por lanzar la colilla.
Las consecuencias pueden ser más graves
Sin embargo, las multas no terminan ahí. La normativa también contempla sanciones por arrojar residuos u objetos por la ventanilla, ya que ponen en riesgo a los usuarios más vulnerables como pueden ser los ciclistas o motoristas.
Además, en el caso de que al arrojar cualquier elemento a la vía puede provocar un accidente o incendio en el caso de una colilla y las consecuencias se agravan notablemente. Los infractores pueden enfrentarse a sanciones mucho más elevadas e incluso penales, si la colilla provoca un incendio forestal.
Un riesgo que se agrava en verano
Las autoridades insisten en las consecuencias que pueden tener estos actos, especialmente durante los meses de verano. Por ello, insisten en respetar la normativa y extremar la precaución al volante, ya que el principal objetivo es garantizar la seguridad vial para todos los conductores.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, "el 3% de los incendios–21.000 en los últimos diez años– lo originan colillas de cigarrillos abandonadas o arrojadas desde algún vehículo".
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