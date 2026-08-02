Confirmado por la DGT: este cambio en los semáforos afectará a conductores y peatones tinerfeños a partir del 1 de octubre de 2026

Los semáforos españoles cambiarán su funcionamiento a partir del 1 de octubre de 2026. La Dirección General de Tráfico (DGT) introducirá una modificación en el Reglamento General de Circulación para acabar con una de las situaciones que más dudas genera entre conductores y peatones.

Esta modificación pondrá fin a una de las circunstancias que mas controversia generan entre los usuarios, además de aumentar la seguridad vial y reducir los atropellos en determinadas situaciones.

El cambio que afectará a conductores y peatones

La modificación tiene como objetivo acabar con las dudas que se crean entre conductores y peatones. El cambio que entrará en vigor el próximo 1 de octubre es que ya no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde para los peatones. Es decir, a partir de octubre cuando un semáforo este en amarillo para los conductores estará en rojo para los peatones. Mientras que también cuando esté en rojo para los coches, estará en verde para los peatones.

De esta manera, la DGT busca garantizar al seguridad vial y acabar con al incertidumbre de quien debe tener prioridad ante esa situación.

La medida forma parte de una actualización del Reglamento General de Circulación que pretende adaptar las normas a los nuevos hábitos de movilidad y reforzar la protección de colectivos más vulnerables.

Adiós a uno de los conflictos entre peatones y conductores / Neomotor

El ámbar fijo no cambia

Sin embargo, La reforma no modifica el significado del ámbar fijo. Esta señal continúa obligando al conductor a detenerse en la línea, excepto cuando suponga un riesgo para la seguridad del resto de usuarios.

La DGT recuerda a todos los conductores que cuando se encuentren con un semáforo con la luz ámbar fija, no significa que tengan que acelerar para superarlo antes de que se pongan en rojo. El conductor debe hacer todo lo contrario, y detenerse siempre que sea posible para evitar poner en riesgo al seguridad vial.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas