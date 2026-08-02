Cómo conducir con calor: los ocho consejos para evitar riesgos al volante durante las altas temperaturas en Tenerife
Sanidad recuerda la importancia de hidratarse, refrescar el vehículo antes de iniciar la marcha y no dejar nunca a menores ni mascotas en el interior del coche durante el episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago.
El episodio de altas temperaturas que afecta a Canarias desde mediados de semana no solo obliga a extremar las precauciones al aire libre. También hacerlo al volante. Con temperaturas que este domingo pueden alcanzar los 37 grados en Tenerife y rozar o superar los 40 ºC en algunas zonas de Gran Canaria, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de adoptar una serie de medidas para conducir con seguridad.
Las altas temperaturas pueden provocar cansancio, deshidratación, pérdida de concentración e incluso golpes de calor, factores que aumentan el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Por ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha difundido una serie de recomendaciones para quienes tengan previsto desplazarse en coche durante estos días.
Refrescar el vehículo antes de iniciar la marcha
Uno de los primeros consejos es ventilar y refrescar el interior del coche antes de comenzar el trayecto. Cuando un vehículo permanece estacionado al sol, la temperatura en el habitáculo puede elevarse rápidamente hasta niveles muy superiores a los del exterior.
También se recomienda colocar un parasol cuando el coche esté aparcado para reducir el calentamiento del salpicadero y los asientos, así como utilizar una funda para el volante, evitando así quemaduras en las manos y facilitando una conducción más cómoda.
Hidratación y comidas ligeras
Sanidad insiste en la necesidad de beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sensación de sed, especialmente en los desplazamientos largos.
Además, aconseja evitar las comidas copiosas antes de conducir, ya que favorecen la somnolencia y pueden hacer más pesada la conducción en jornadas de calor intenso.
Revisar el estado del vehículo
Antes de emprender un viaje también conviene comprobar el estado del automóvil. Entre las recomendaciones figura revisar el nivel de agua y el mantenimiento general del vehículo, ya que las altas temperaturas incrementan el esfuerzo mecánico y pueden favorecer averías.
Asimismo, se aconseja utilizar gafas de sol homologadas, que ayudan a reducir el deslumbramiento y mejoran la visibilidad durante las horas de mayor intensidad solar.
Nunca dejar a menores ni mascotas en el coche
Una de las recomendaciones más importantes es no dejar nunca a menores ni animales en el interior del vehículo, ni siquiera durante unos minutos.
Con temperaturas como las que se están registrando estos días en Canarias, el interior de un coche estacionado puede calentarse en muy poco tiempo y alcanzar valores extremadamente peligrosos, incluso aunque las ventanillas permanezcan parcialmente abiertas.
Un fin de semana marcado por el calor
Estas recomendaciones llegan en plena recta final del episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo temperaturas de hasta 37 grados en Tenerife, especialmente en las medianías y vertientes del sur y sureste, mientras que en Gran Canaria los termómetros podrían superar localmente los 40 grados.
El calor también será intenso en La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan máximas superiores a los 35 grados en distintos puntos. Además, el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas por altas temperaturas y recuerda la importancia de extremar las precauciones para reducir los riesgos asociados a este episodio meteorológico.
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