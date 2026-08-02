Canarias activa la prealerta por viento: Tenerife podría registrar rachas de hasta 80 km/h este domingo

El Gobierno de Canarias ha activado la situación de prealerta por viento en todo el Archipiélago a partir de las 15:00 horas de este domingo, ante la previsión de que puedan registrarse rachas de hasta 80 kilómetros por hora en diferentes puntos de las islas.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias, atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Aunque la prealerta afecta al conjunto del Archipiélago, las rachas más intensas se esperan principalmente en las vertientes sureste y oeste, desde la costa hasta las medianías.

Tenerife, pendiente del viento durante la tarde

En el caso de Tenerife, la previsión apunta a un viento moderado del nordeste que se intensificará durante la segunda mitad del día, especialmente en el extremo oeste y en el litoral sureste, donde no se descarta que se registren rachas puntualmente muy fuertes a últimas horas de la jornada.

En las zonas de cumbre, el viento soplará del este con intensidad entre floja y moderada.

Rachas fuertes en el resto de las islas

La previsión también contempla un incremento del viento en el resto de Canarias. En Gran Canaria se esperan intervalos de viento fuerte y rachas muy fuertes durante la tarde en las vertientes sureste y oeste, mientras que en las cumbres soplará viento moderado del este.

En Lanzarote y Fuerteventura, el viento del nordeste será moderado, con intervalos de fuerte en el interior y el sur de ambas islas, donde no se descartan rachas muy fuertes a partir de la tarde.

Por su parte, La Gomera registrará viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste, mientras que en La Palma y El Hierro el viento también aumentará de intensidad durante la segunda mitad del día, especialmente en las zonas bajas del sureste y en el extremo oeste.

Se mantiene la alerta por calor y el riesgo de incendios

La activación de la prealerta por viento coincide con el episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago desde hace varios días. El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por temperaturas máximas en todas las islas, con previsión de que los termómetros superen los 35 grados en amplias zonas y alcancen de forma puntual los 37 grados en Tenerife, mientras que en Gran Canaria podrían llegar a los 39 e incluso superar los 40 grados en algunos puntos del sur y oeste.

A este escenario se suma también la alerta por riesgo de incendios forestales vigente en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, donde continúan activas medidas extraordinarias para minimizar el peligro de fuegos forestales.

Entre ellas se encuentran las restricciones al uso del fuego en el monte, la prohibición de utilizar maquinaria que pueda generar chispas y diversas limitaciones de acceso a zonas forestales. En Tenerife, además, el Cabildo mantiene activadas las medidas de grado 2, que incluyen el cierre de las áreas recreativas y zonas de acampada, así como la prohibición de circular con vehículos a motor por la red de pistas forestales.

Ante este escenario de calor intenso, viento y elevado riesgo de incendios, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.