Los árbitros de Tenerife aprenderán RCP y primeros auxilios para responder a emergencias en el deporte

Los árbitros de diferentes disciplinas deportivas de Tenerife comenzarán a recibir formación específica en primeros auxilios gracias a una iniciativa impulsada por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

El programa, desarrollado en el marco del Proyecto Ganar, contempla un total de diez sesiones presenciales, cinco de ellas en Tenerife y las cinco restantes en Gran Canaria. Cada curso tendrá una duración de seis horas lectivas y, en esta primera fase, estará dirigido a árbitros de fútbol, baloncesto, béisbol, vela y voleibol, aunque el objetivo es ampliar la formación a otras disciplinas deportivas en próximas ediciones.

El objetivo de esta iniciativa es dotar a los colegiados de los conocimientos y herramientas necesarias para responder con rapidez y eficacia ante una emergencia sanitaria durante la celebración de competiciones o entrenamientos.

Formación para actuar en los primeros minutos de una emergencia

Durante las sesiones, los participantes recibirán formación sobre los principios básicos de los primeros auxilios y aprenderán cómo actuar en los primeros minutos de una emergencia, un periodo considerado clave hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El contenido del curso incluye el protocolo PAS (Proteger, Avisar y Socorrer), la valoración inicial de una persona accidentada, la cadena de supervivencia, las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y de desobstrucción de la vía aérea, además de pautas para intervenir ante diferentes situaciones de urgencia.

Entre ellas figuran hemorragias, heridas, contusiones, quemaduras, fracturas, esguinces, crisis epilépticas, alteraciones de la conciencia y urgencias endocrino-metabólicas, con el objetivo de estabilizar al afectado y evitar que las lesiones se agraven antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Reforzar la seguridad en el deporte

La formación se desarrolla en colaboración con la Fundación Canaria Museo Elder y el Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD). Desde la ESSSCAN destacan que la seguridad de quienes participan en la práctica deportiva es un elemento esencial, tanto en competiciones federadas como en los entrenamientos, por lo que consideran fundamental que los árbitros dispongan de conocimientos básicos para actuar en situaciones críticas.

Asimismo, subrayan que conocer y aplicar correctamente el protocolo PAS resulta determinante para mantener la calma y organizar una primera respuesta eficaz en escenarios que pueden generar nerviosismo y confusión.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias busca reforzar la preparación de los agentes que intervienen directamente en los eventos deportivos y contribuir a que la práctica del deporte sea cada vez más segura tanto en Tenerife como en el conjunto del Archipiélago.