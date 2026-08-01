La ULL acoge a uno de los seis estudiantes gazatíes evacuados a universidades españolas: "No hay futuro en Gaza"

La Universidad de La Laguna (ULL) ha recibido a uno de los seis estudiantes gazatíes evacuados recientemente a España para que puedan continuar su formación universitaria lejos del conflicto en la Franja de Gaza. El joven, llegado a Tenerife en un vuelo procedente de Amán (Jordania), permanecerá durante el próximo curso académico en la institución tinerfeña dentro de un programa de acogida impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la ULL.

Por motivos de seguridad, la Universidad no ha revelado su identidad ni la titulación concreta que cursará. En estos primeros días reside en la vivienda de un docente de la institución, aunque próximamente se trasladará a uno de los alojamientos universitarios.

Su llegada forma parte de la tercera evacuación de universitarios gazatíes promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores. De los seis estudiantes trasladados a España, tres mujeres continuarán sus estudios en la Universidad de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Los otros dos hombres estudiarán en la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela de Escritores, mientras que el sexto lo hará en la Universidad de La Laguna.

Una iniciativa nacida de los presupuestos participativos

La vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Inmaculada González, explicó que la acogida del estudiante surge de una propuesta aprobada en los presupuestos participativos de la Universidad en 2024.

Según detalló, la iniciativa contemplaba inicialmente tres becas para estudiantes procedentes de Gaza. La institución trabaja ya para que una segunda persona pueda incorporarse durante este verano, mientras que la tercera plaza prevista finalmente no se materializó por motivos personales. Los recursos asignados a esa beca se destinarán a apoyar la matrícula de estudiantes gazatíes que continúan en su lugar de origen.

La Universidad de La Laguna tramitó la solicitud a través del Consulado de España en Jerusalén y contó con el asesoramiento de entidades como ACNUR, Médicos del Mundo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), además de incorporarse al Corredor Humanitario promovido por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

"Estoy viviendo un sueño"

El estudiante, identificado únicamente con las iniciales M.J.J., reconoce que todavía le cuesta asumir que ha podido salir de Gaza. "Estoy viviendo un sueño", afirma, al comparar su situación actual con la que dejó atrás. "Aquí hay personas amables, apoyo y una oportunidad para seguir adelante".

Nacido en 2001, su objetivo es convertirse en neurocirujano. Esa vocación está marcada por su historia familiar: perdió a su padre cuando apenas tenía seis meses a causa de un aneurisma cerebral y, años más tarde, su madre falleció por un tumor cerebral.

Antes del estallido de la última ofensiva israelí, cursaba estudios de Medicina en Gaza. Con el inicio del conflicto dejó las aulas para colaborar en un hospital, donde participó en intervenciones quirúrgicas en condiciones extremas.

"Trabajábamos con hambre, sin apenas recursos y bajo una enorme presión", relata. Aunque todavía era estudiante, llegó a asumir responsabilidades en un quirófano debido a la falta de personal y de material sanitario. "No teníamos máquina de succión, tubos ni el equipamiento necesario", recuerda.

Continuar estudiando pese a la guerra

El joven explica que la destrucción de universidades y hospitales le obligó a continuar su formación de manera autodidacta. Muchos de sus libros quedaron sepultados bajo los escombros de la vivienda familiar, por lo que recurrió a manuales en formato digital para seguir preparándose.

Mientras él inicia una nueva etapa en Tenerife, gran parte de su familia permanece en Gaza. Sus siete hermanos y cinco hermanas viven actualmente en una tienda de campaña, rodeados de edificios destruidos.

"No hay futuro en Gaza", lamenta. "Muchas personas solo esperan morir porque no ven ninguna esperanza. Mi gente merece una vida y ojalá el mundo encuentre una solución".

La llegada del estudiante convierte a la Universidad de La Laguna en una de las seis instituciones académicas españolas que participan en este programa de acogida, cuyo objetivo es ofrecer a jóvenes universitarios gazatíes la posibilidad de continuar su formación lejos de la guerra.