Qué no se puede hacer en Tenerife desde este sábado por el riesgo extremo de incendios
Las medidas de Grado 2 prohíben el acceso a áreas recreativas y zonas de acampada, la circulación por pistas forestales y la celebración de romerías o eventos deportivos en el monte.
El Cabildo de Tenerife ha activado desde las 8:00 horas de este sábado las medidas de Grado 2 para la prevención de incendios forestales ante el episodio de calor extremo que afecta a la Isla y que podría dejar temperaturas de hasta 38 grados. Las restricciones permanecerán vigentes hasta nuevo aviso y afectan a numerosas actividades en los montes tinerfeños.
Estas son las principales prohibiciones que deben tener en cuenta los ciudadanos durante los próximos días.
No se puede acceder a áreas recreativas ni zonas de acampada
Con la entrada en vigor del Grado 2 queda prohibida la estancia en todas las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos situados en el monte. El objetivo es reducir al máximo la presencia de personas en espacios forestales mientras dure el elevado riesgo de incendio.
Prohibido circular por pistas forestales
Los vehículos a motor no podrán circular por la red de pistas forestales cuando el desplazamiento tenga un carácter recreativo. La restricción busca disminuir el riesgo de que cualquier incidente pueda originar un fuego en un momento de especial peligro.
No se pueden celebrar romerías ni eventos deportivos en el monte
Las medidas también suspenden la celebración de romerías, pruebas deportivas y cualquier otro evento que discurra por pistas forestales, senderos o campo a través.
Sigue prohibido hacer fuego
Continúa vigente la prohibición de encender barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas en el exterior. Tampoco está permitido realizar cualquier actividad que implique fuego en zonas forestales o próximas al monte.
No se puede utilizar maquinaria que genere chispas
Queda suspendido el uso de herramientas y maquinaria que puedan provocar chispas, como desbrozadoras, radiales de corte o equipos de soldadura, así como los aprovechamientos forestales.
Tampoco está permitido usar material pirotécnico
El uso de fuegos artificiales y cualquier otro material pirotécnico queda prohibido en las zonas consideradas de riesgo de incendio.
Prohibido fumar en el monte
No se puede fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas forestales, senderos, miradores y el resto de infraestructuras de uso público situadas en el monte.
Recomendaciones por el calor
Además de las restricciones, el Cabildo recomienda evitar las actividades al aire libre durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y protector solar y prestar especial atención a niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, que son las más vulnerables frente a las altas temperaturas.
Con estas medidas, la Corporación insular busca minimizar el riesgo de incendios forestales durante un episodio meteorológico excepcional que mantendrá las temperaturas muy elevadas en distintos puntos de Tenerife durante este fin de semana.
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