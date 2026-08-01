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Tenerife reúne a un centenar de jugadores internacionales en una nueva edición de “Golf & Fun Tenerife”

El evento, que ya ha colgado el cartel de sold out, se celebrará del 1 al 4 de septiembre en varios campos de golf del sur de la isla

Golf &amp; Fun 2025

Golf & Fun 2025 / El Día

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Renata Domingo

Del 1 al 4 de septiembre, Tenerife volverá a ser el escenario de “Golf & Fun Tenerife 2026”, un encuentro internacional que fusiona el golf con el turismo experiencial, consolidándose como una plataforma estratégica para crear vínculos duraderos entre los principales países europeos y el archipiélago canario.

El evento ha colgado ya el cartel de sold out, con 100 jugadores inscritos, en su mayoría internacionales y con una presencia especialmente destacada de participantes procedentes de Bélgica.

Durante cuatro días, los asistentes disfrutarán de un programa que combina golf, ocio, gastronomía y experiencias vinculadas al territorio. La bienvenida tendrá lugar en Golf Los Palos, mientras que las jornadas de juego se desarrollarán en Golf del Sur, Golf Costa Adeje y Abama Golf, algunos de los campos más emblemáticos de la isla.

“Golf & Fun nació con la vocación de crear vínculos duraderos entre Tenerife y personas que encuentran en la isla mucho más que un destino de vacaciones. El hecho de haber completado todas las plazas y contar de nuevo con una participación mayoritariamente internacional confirma el interés que existe por conocer Tenerife desde una perspectiva diferente, a través de experiencias que permiten conectar de verdad con el territorio”, explican desde la organización.

Un modelo de promoción basado en la experiencia y el contacto directo

Golf & Fun Tenerife propone un modelo de promoción internacional que utiliza el deporte como punto de encuentro y como puerta de entrada para descubrir las posibilidades que ofrece la isla.

A través de una programación diseñada para generar conexiones entre los participantes y el destino, el evento busca mostrar una Tenerife que combina calidad de vida, conectividad internacional, clima, naturaleza, gastronomía y oportunidades para establecer vínculos personales, profesionales y empresariales a largo plazo.

“El golf es el hilo conductor, pero la verdadera esencia del evento está en todo lo que sucede alrededor. Queremos que quienes vienen a Tenerife conozcan la isla, su cultura y su forma de vivir, y que regresen a sus países sintiendo que han creado un vínculo real con el destino”, señalan desde la organización.

Y como la gastronomía es una de las principales razones para enamorarse de los destinos, se ha creado un acuerdo de colaboración con Venture hospitality Group, Mesón Castellano, El Empaquetado y Panadería Pastelería Zulay, empresas de referencia de la isla, que llevarán sus mejores recetas a las diferentes actividades del programa.

Como novedad de la edición de 2026, el programa incorporará una experiencia especialmente dedicada a la cultura y el folclore canario, que tendrá lugar en Finca La Calabacera. La jornada acercará a los participantes a diferentes expresiones de la identidad de las islas con juegos canarios.

La clausura, que reunirá a participantes del torneo, colaboradores y representantes institucionales, tendrá como hilo conductor el Carnaval de Tenerife. La celebración servirá para entregar los premios del torneo y permitirá acercar a los visitantes extranjeros una de las expresiones culturales más emblemáticas, reconocibles y festivas de la isla.

La iniciativa refuerza así el propósito de ofrecer a los asistentes internacionales una experiencia que trascienda los circuitos turísticos convencionales y les permita conocer Tenerife a través de su cultura, su identidad y sus productos más representativos.

Un evento que refuerza su compromiso solidario

Golf & Fun Tenerife mantendrá también en 2026 su carácter solidario. Parte del importe de las inscripciones será destinado a Carrera por la Vida, iniciativa de referencia en Canarias por su labor de apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama. Grupo Menceyes duplicará la cantidad recaudada a través de las inscripciones, reforzando así el alcance de la aportación y el compromiso social del evento.

Golf & Fun Tenerife 2026 se celebra gracias a la colaboración de BOSS, Turismo de Tenerife, Grupo Menceyes, Ayuntamiento de Adeje, Ayuntamiento de Guía de Isora, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Cortizo, Hidráulica Tinerfeña, Duravit, Kreon y Heineken Incabe.

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