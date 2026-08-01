Tenerife amanece este sábado con calima y hasta 37 grados
La jornada estará marcada por cielos poco nubosos, polvo en suspensión en medianías y cumbres, y calor intenso en zonas del sur y de la dorsal
Tenerife vivirá este sábado, 1 de agosto, una jornada marcada por la calima en medianías y cumbres, cielos poco nubosos y temperaturas elevadas en distintas zonas de la Isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Durante la madrugada y las primeras horas del día podrán aparecer algunos intervalos nubosos en zonas de costa. En el resto de la jornada predominarán los cielos poco nubosos, con ambiente estable y sin previsión de lluvias.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. La Aemet prevé que se superen los 34 grados en medianías orientadas al sur, así como en cumbres y medianías del sur de la dorsal. En estos puntos no se descarta que se alcancen localmente los 37 grados.
En Santa Cruz de Tenerife, la previsión marca 24 grados de mínima y 31 grados de máxima.
Calima en zonas altas de Tenerife
La calima será uno de los elementos destacados del día. En Tenerife afectará especialmente a medianías y cumbres, donde podrá reducir la visibilidad y dejar una sensación de ambiente seco.
El polvo en suspensión se suma a un episodio de temperaturas altas que seguirá afectando a Canarias. En las zonas más expuestas al calor, las mínimas rondarán los 22 a 24 grados, por lo que la noche también será cálida en varios puntos.
En zonas altas del norte de Tenerife, la previsión apunta a máximas de entre 32 y 34 grados, mientras que los valores más elevados se concentrarán en áreas del sur y de la dorsal.
Viento moderado y rachas por la tarde
El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte en Tenerife. Durante la segunda mitad del día podrá ser ocasionalmente fuerte en los extremos nordeste y oeste.
En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada. También se espera mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros, además de calima.
La combinación de calor, calima y viento en zonas expuestas mantiene la recomendación de extremar las precauciones en actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.
Gran Canaria, con hasta 39 grados
En Gran Canaria se esperan las temperaturas más altas del archipiélago. En cumbres y medianías del sur y oeste se prevé alcanzar los 37 grados, sin descartar valores locales de 39 grados.
En medianías del norte, especialmente en el valle de Agaete, también se podrán superar los 34 grados y llegar localmente a 37 grados.
Las mínimas podrán ser muy elevadas en las zonas más afectadas, con valores que podrían no bajar de 26 a 28 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión es de 23 a 28 grados.
Previsión en el resto de las islas
En Lanzarote, predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en el norte durante la madrugada y las primeras horas. Se espera calima en altura y máximas de 34 grados en zonas bajas del sureste. En Arrecife, la previsión es de 22 a 34 grados.
En Fuerteventura, la Aemet prevé 34 grados en zonas de interior del este y sureste, sin descartar 37 grados de forma local. En Puerto del Rosario, los termómetros oscilarán entre 23 y 32 grados.
En La Gomera, el calor se concentrará en cumbres y medianías orientadas al sur, donde se esperan 34 grados y no se descartan 37 grados de forma local. En San Sebastián de La Gomera, la previsión es de 24 a 31 grados.
En La Palma, se alcanzarán en general entre 30 y 32 grados en medianías, con posibilidad de algún valor local de 34 grados. En cumbres y en El Paso, la Aemet prevé 34 grados. En Santa Cruz de La Palma, los valores previstos son de 23 a 28 grados.
En El Hierro, se esperan entre 30 y 32 grados en medianías y 34 grados en cumbres y vertientes orientadas al sur y sureste. En Valverde, la previsión es de 18 a 26 grados.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5