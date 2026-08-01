Tenerife amanece este sábado con calima y hasta 37 grados

Tenerife vivirá este sábado, 1 de agosto, una jornada marcada por la calima en medianías y cumbres, cielos poco nubosos y temperaturas elevadas en distintas zonas de la Isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la madrugada y las primeras horas del día podrán aparecer algunos intervalos nubosos en zonas de costa. En el resto de la jornada predominarán los cielos poco nubosos, con ambiente estable y sin previsión de lluvias.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. La Aemet prevé que se superen los 34 grados en medianías orientadas al sur, así como en cumbres y medianías del sur de la dorsal. En estos puntos no se descarta que se alcancen localmente los 37 grados.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión marca 24 grados de mínima y 31 grados de máxima.

Calima en zonas altas de Tenerife

La calima será uno de los elementos destacados del día. En Tenerife afectará especialmente a medianías y cumbres, donde podrá reducir la visibilidad y dejar una sensación de ambiente seco.

El polvo en suspensión se suma a un episodio de temperaturas altas que seguirá afectando a Canarias. En las zonas más expuestas al calor, las mínimas rondarán los 22 a 24 grados, por lo que la noche también será cálida en varios puntos.

En zonas altas del norte de Tenerife, la previsión apunta a máximas de entre 32 y 34 grados, mientras que los valores más elevados se concentrarán en áreas del sur y de la dorsal.

Viento moderado y rachas por la tarde

El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte en Tenerife. Durante la segunda mitad del día podrá ser ocasionalmente fuerte en los extremos nordeste y oeste.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada. También se espera mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros, además de calima.

La combinación de calor, calima y viento en zonas expuestas mantiene la recomendación de extremar las precauciones en actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

Gran Canaria, con hasta 39 grados

En Gran Canaria se esperan las temperaturas más altas del archipiélago. En cumbres y medianías del sur y oeste se prevé alcanzar los 37 grados, sin descartar valores locales de 39 grados.

En medianías del norte, especialmente en el valle de Agaete, también se podrán superar los 34 grados y llegar localmente a 37 grados.

Las mínimas podrán ser muy elevadas en las zonas más afectadas, con valores que podrían no bajar de 26 a 28 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión es de 23 a 28 grados.

Previsión en el resto de las islas

En Lanzarote, predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en el norte durante la madrugada y las primeras horas. Se espera calima en altura y máximas de 34 grados en zonas bajas del sureste. En Arrecife, la previsión es de 22 a 34 grados.

En Fuerteventura, la Aemet prevé 34 grados en zonas de interior del este y sureste, sin descartar 37 grados de forma local. En Puerto del Rosario, los termómetros oscilarán entre 23 y 32 grados.

En La Gomera, el calor se concentrará en cumbres y medianías orientadas al sur, donde se esperan 34 grados y no se descartan 37 grados de forma local. En San Sebastián de La Gomera, la previsión es de 24 a 31 grados.

En La Palma, se alcanzarán en general entre 30 y 32 grados en medianías, con posibilidad de algún valor local de 34 grados. En cumbres y en El Paso, la Aemet prevé 34 grados. En Santa Cruz de La Palma, los valores previstos son de 23 a 28 grados.

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En El Hierro, se esperan entre 30 y 32 grados en medianías y 34 grados en cumbres y vertientes orientadas al sur y sureste. En Valverde, la previsión es de 18 a 26 grados.