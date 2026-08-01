El restaurante de Tenerife donde el pescado fresco es el protagonista: una parada imprescindible por su relación calidad-precio

Encontrar un restaurante donde disfrutar de pescado fresco de calidad a precios ajustados no siempre es sencillo. Sin embargo, en el municipio de La Matanza de Acentejo existe un establecimiento que se ha convertido en una visita obligatoria para los amantes de los productos del mar. Se trata del Restaurante La Pimienta, un establecimiento que ofrece pescado fresco del día y una excelente la relación calidad - precio.

Pescado fresco

Uno de los aspectos que más llama la atención del restaurante es su forma de trabajar, ya que el cliente puede elegir del expositor la pieza de pescado que quiere comerse. Además, pueden observar como el pescado es fresco y las distintas variedades que se pueden probar.

También cuenta con elaboraciones como lapas, pulpo o gambas, una variedad de pescados y marisco para quienes buscan disfrutar de un almuerzo con productos del mar a precios económicos.

También ofrecen platos de la cocina canaria

Aunque el pescado es el gran protagonista de la carta, el restaurante ofrece diferentes opciones para compartir y platos característicos de la gastronomía canaria. Entre sus propuestas destacan:

Escaldón de gofio

Quesos canarios

Chocos

La experiencia gastronómica se completa con una variedad postres caseros que se convierten en una opción imprescindible para los amantes del dulce, destacando el quesillo, la mousse o la fruta de temporada para quienes busquen un postre más ligero para poner el broche final a la comida.

Horario y ubicación

Restaurante La Pimienta se encuentra Calle Carretera San Antonio, 70, en La Matanza de Acentejo. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una excelente valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica.

Abre de miércoles a domingo de 12:30 a 16:30 horas para ofrecer servicio de almuerzos, mientras que lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Su éxito se refleja especialmente los fines de semana, cuando el comedor siempre suele estar lleno y los comensales deben hacer cola para poder disfrutar del restaurante.