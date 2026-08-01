El punto de Tenerife que será el mejor lugar para ver el eclipse solar del 12 de agosto: el Teide reina en los cielos de Canarias

Canarias no estará dentro de la franja de totalidad del eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026, pero las islas contarán con algunos de los mejores escenarios para observar cómo la Luna oculta parcialmente al Sol. Entre todos los puntos del archipiélago, Tenerife guarda uno de los lugares más destacados: el Parque Nacional del Teide.

La combinación de altitud, estabilidad atmosférica y unas condiciones de observación excepcionales convierten al entorno del volcán tinerfeño en uno de los puntos más recomendables para seguir un fenómeno que será histórico. Aunque desde las islas el eclipse será parcial, la ubicación del Teide permitirá disfrutarlo desde uno de los cielos más privilegiados de Canarias.

El eclipse llegará a Tenerife durante la tarde del 12 de agosto y alcanzará su momento de máxima ocultación alrededor de las 19:34 horas, cuando la Luna cubrirá aproximadamente el 73% del disco solar. El fenómeno comenzará antes y finalizará cerca de las 20:23 horas, según las previsiones astronómicas.

El Teide, un mirador único para observar el eclipse solar

El gran valor del Parque Nacional del Teide no está únicamente en su altura, sino también en las características de su entorno. A más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, la zona ofrece unas condiciones que favorecen la observación del cielo: aire seco, menos obstáculos en el horizonte y una de las atmósferas más limpias del territorio español.

Además, el volcán tinerfeño cuenta con una larga tradición vinculada a la astronomía. No en vano, la isla alberga uno de los principales centros de investigación del cielo del mundo, el Observatorio del Teide, un enclave elegido durante décadas para estudiar el universo.

Para el eclipse del 12 de agosto, los puntos elevados de Tenerife permitirán contemplar cómo la Luna avanza sobre el Sol con una perspectiva privilegiada, especialmente mirando hacia el oeste, donde tendrá lugar el tramo final del fenómeno.

Otros lugares de Tenerife donde ver el eclipse

Aunque el Teide será el gran protagonista, Tenerife cuenta con otros enclaves recomendados para disfrutar del eclipse solar. Entre ellos destacan algunos miradores y zonas abiertas con buena visibilidad del horizonte:

Mirador de Chío.

Mirador de Samara.

Punta de Teno.

Montaña Roja, en El Médano.

Las zonas costeras orientadas hacia el oeste también pueden convertirse en escenarios atractivos, ya que el eclipse coincidirá con las últimas horas de la tarde y permitirá combinar el fenómeno astronómico con la puesta de sol sobre el Atlántico.

Canarias disfrutará del eclipse de forma parcial

Aunque la franja de totalidad del eclipse atravesará principalmente el norte de la Península y llegará hasta Baleares, Canarias no quedará al margen de uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los próximos años. El archipiélago disfrutará del fenómeno de forma parcial, con porcentajes de ocultación que variarán según la isla.

En el caso de Tenerife, la Luna llegará a ocultar alrededor del 73% del disco solar en el momento de máxima cobertura, situándose entre los puntos del archipiélago donde el eclipse será más espectacular.

La situación geográfica del archipiélago, unida a su orografía volcánica, ofrece además una ventaja: numerosos puntos elevados y miradores naturales desde los que observar el fenómeno sin las limitaciones de las grandes ciudades.