Multas de 500 euros e inmovilización del coche para los conductores con matrículas "L" y "M" por no llevar el distintivo V-19 este verano: la Guardia Civil vigila los vehículos tinerfeños

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 104 millones de desplazamientos durante julio y agosto. Unos fechas en las que muchos vehículos se lanzan a las carreteras sin comprobar los elementos indispensables del coche y sin saber si cuenta con todos los documentos obligatorios en regla.

Los agentes de tráfico ponen el foco en los vehículos este verano y llevan en regla la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para la mayoría de automóviles. No cumplir con esta obligación puede acarrear graven sanciones económicas, además de poner en riesgo la seguridad vial del resto de usuarios.

Los vehículos matriculados en 2022 deben empezar a pasar la ITV

Los turismos y motocicletas matriculados en el año 2022 deben pasar por primera vez la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 2026, al cumplir los cuatro años de antigüedad como indica la normativa.

Este año las matrículas que se ven afectadas son las comprendidas entre las series LVV y MDF. Los vehículos con estas matriculaciones deberán pasar la inspección técnica sino quieren enfrentarse a graves sanciones económicas y en los casos más extremos la inmovilización del vehículo.

Los agentes pueden multar por llevar la ITV caducada / Neomotor

La DGT insiste en los documentos obligatorios

Según la Ley de Tráfico, los conductores deben contar con tres documentos obligatorios en el vehículo en todo momento y si un agente los solicita debe poder entregarlos. Se trata de:

Permiso de circulación

Permiso de conducir

Tarjeta de la ITV

Las multas a las que se enfrentan los conductores

Aunque existen determinados vehículos que pueden quedar exentos de pasar la ITV por sus características o antigüedad, la mayoría de turismos y motocicletas deben someterse a la inspección dentro de los plazos establecidos para poder circular legalmente.

Una vez superada la prueba, el vehículo recibe el distintivo V-19, la conocida pegatina de la ITV, que acredita que la inspección ha sido favorable. Este adhesivo debe colocarse en la parte superior derecha del parabrisas, en una zona visible para facilitar su comprobación a los agentes.

No llevar colocado el distintivo cuando corresponde está considerado una infracción leve y puede suponer una multa de 100 euros. Circular con la ITV caducada implica una sanción de 200 euros, aunque el conductor ya haya solicitado una cita para pasar la revisión.

La situación es más grave si el vehículo circula con una ITV desfavorable, ya que la multa asciende a 500 euros y puede conllevar la inmovilización del vehículo al considerarse una infracción muy grave por el riesgo que supone para la seguridad vial.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas