El calor dará un nuevo golpe a Tenerife este domingo con hasta 37 grados y calima
La Aemet prevé un nuevo ascenso de las temperaturas en la Isla, especialmente en las medianías y cumbres del sur y oeste. En Gran Canaria no se descartan máximas superiores a los 40 grados.
Tenerife volverá a enfrentarse este domingo a una jornada marcada por el calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo ascenso de las temperaturas en la Isla, donde los termómetros podrán superar los 35 grados en amplias zonas de medianías y cumbres del sur y oeste e, incluso, alcanzar de forma puntual los 37 ºC.
La previsión también apunta a la presencia de calima en medianías y zonas altas, mientras que el viento del nordeste soplará con intensidad moderada y podrá ganar fuerza durante la segunda mitad del día en el extremo oeste y el litoral sureste.
Mínimas de hasta 26 grados en el sur
Además del intenso calor diurno, la Aemet advierte de que en las zonas más cálidas del sur de Tenerife las temperaturas mínimas no bajarán de los 26 grados, lo que volverá a dejar una noche tropical y dificultará el descanso.
En las zonas bajas de la vertiente sureste también podrán alcanzarse los 35 grados, mientras que en las medianías y zonas altas del norte se esperan valores próximos a los 34 ºC.
El calor se extiende por todo el Archipiélago
La situación no será exclusiva de Tenerife. La Aemet prevé temperaturas superiores a los 35 grados en todas las islas, especialmente en las medianías y cumbres orientadas al sur y al oeste.
En Gran Canaria se esperan los registros más elevados del Archipiélago. En las medianías y cumbres del sur y oeste podrán superarse los 39 grados, sin descartar que algunas zonas alcancen o incluso rebasen los 40 ºC.
Más de 35 grados en el resto de islas
También se esperan máximas superiores a los 35 grados en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas altas de La Gomera, La Palma y El Hierro, donde localmente podrían alcanzarse los 37 grados.
La jornada estará dominada por cielos poco nubosos o despejados y por la presencia de calima en altura, mientras que el viento del nordeste podrá dejar intervalos fuertes y algunas rachas muy fuertes durante la tarde en distintos puntos del Archipiélago.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5