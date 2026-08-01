El calor dará un nuevo golpe a Tenerife este domingo con hasta 37 grados y calima

Tenerife volverá a enfrentarse este domingo a una jornada marcada por el calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo ascenso de las temperaturas en la Isla, donde los termómetros podrán superar los 35 grados en amplias zonas de medianías y cumbres del sur y oeste e, incluso, alcanzar de forma puntual los 37 ºC.

La previsión también apunta a la presencia de calima en medianías y zonas altas, mientras que el viento del nordeste soplará con intensidad moderada y podrá ganar fuerza durante la segunda mitad del día en el extremo oeste y el litoral sureste.

Mínimas de hasta 26 grados en el sur

Además del intenso calor diurno, la Aemet advierte de que en las zonas más cálidas del sur de Tenerife las temperaturas mínimas no bajarán de los 26 grados, lo que volverá a dejar una noche tropical y dificultará el descanso.

En las zonas bajas de la vertiente sureste también podrán alcanzarse los 35 grados, mientras que en las medianías y zonas altas del norte se esperan valores próximos a los 34 ºC.

El calor se extiende por todo el Archipiélago

La situación no será exclusiva de Tenerife. La Aemet prevé temperaturas superiores a los 35 grados en todas las islas, especialmente en las medianías y cumbres orientadas al sur y al oeste.

En Gran Canaria se esperan los registros más elevados del Archipiélago. En las medianías y cumbres del sur y oeste podrán superarse los 39 grados, sin descartar que algunas zonas alcancen o incluso rebasen los 40 ºC.

Más de 35 grados en el resto de islas

También se esperan máximas superiores a los 35 grados en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas altas de La Gomera, La Palma y El Hierro, donde localmente podrían alcanzarse los 37 grados.

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La jornada estará dominada por cielos poco nubosos o despejados y por la presencia de calima en altura, mientras que el viento del nordeste podrá dejar intervalos fuertes y algunas rachas muy fuertes durante la tarde en distintos puntos del Archipiélago.