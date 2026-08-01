El calor aprieta: el aeropuerto Tenerife norte registra 36,9 grados en un sábado de alerta en Canarias

El intenso episodio de calor que afecta este fin de semana a Canarias ya se deja sentir con fuerza en Tenerife. Durante la primera mitad de este sábado, el Aeropuerto Tenerife Norte registró una temperatura máxima de 36,9 grados, una de las más elevadas del Archipiélago, en una jornada marcada por la alerta por altas temperaturas.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), recogidos por Europa Press, los valores más altos de la mañana se concentraron en Gran Canaria, donde La Aldea de San Nicolás alcanzó los 37,4 grados, seguida de Teror, con 37 grados, y Tejeda, con 36,7 grados.

Gran Canaria y La Gomera, entre los puntos más cálidos

En el resto del Archipiélago también se registraron valores muy elevados. En Agulo (La Gomera), los termómetros marcaron 36,7 grados, situándose entre los puntos más calurosos de Canarias durante las primeras horas del día.

Mientras tanto, Tenerife también destacó por registrar algunas de las temperaturas mínimas más bajas del Archipiélago. En Arico se alcanzaron 19,4 grados a primera hora de la mañana, mientras que en el Valle de La Orotava la mínima fue de 19,1 grados.

Las Cañadas del Teide, el punto más fresco de Tenerife

Las temperaturas descendieron aún más en otros puntos de la Isla. La Victoria de Acentejo registró 18 grados durante la madrugada y las Cañadas del Teide volvieron a convertirse en el lugar más fresco de Tenerife, con una mínima de 16,5 grados.

Fuera de Tenerife, otra de las estaciones que permaneció por debajo de los 20 grados fue San Andrés y Sauces, en La Palma, donde el termómetro marcó 18,5 grados a primera hora.

Canarias, bajo alerta por altas temperaturas

La jornada transcurre con todo el Archipiélago bajo alerta por altas temperaturas, un episodio que está dejando registros propios de una intensa ola de calor en numerosos puntos de Canarias y que obliga a extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado y reducir la actividad física al aire libre mientras persistan estas condiciones.