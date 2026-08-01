El Cabildo de Tenerife recupera 65.000 metros cuadrados degradados junto a la TF-1

El Cabildo de Tenerife avanza en la mayor actuación de regeneración paisajística ejecutada hasta ahora en la autopista TF-1. Las obras se desarrollan en el entorno de Mercatenerife, uno de los principales accesos a Santa Cruz, y permitirán recuperar cerca de 65.000 metros cuadrados de terreno degradado.

El proyecto comenzó el pasado 17 de febrero y cuenta con una inversión de 3.005.659 euros. La intervención combina trabajos de limpieza, estabilización del terreno y restauración ambiental en una zona marcada por la acumulación de residuos, la presencia de especies invasoras y las fuertes pendientes.

Uno de los principales objetivos es eliminar plantas exóticas, especialmente el rabo de gato, una de las especies invasoras con mayor capacidad de propagación y más perjudiciales para los ecosistemas insulares.

Se plantarán ejemplares de flora autóctona

Una vez saneado el espacio, se plantarán alrededor de 5.500 ejemplares de flora autóctona canaria. Entre las especies seleccionadas figuran cardones, tabaibas, cornicales, tarajales, balos y lentiscos, con el propósito de recuperar el paisaje natural de la zona y favorecer su biodiversidad.

La actuación incluye también el revestimiento con piedra natural de más de 10.000 metros cuadrados de talud. Esta solución permitirá mejorar la estabilidad del terreno y facilitar su integración visual en el entorno de la autopista.

El consejero insular, Dámaso Arteaga, junto a técnicos del área, durante una visita a los trabajos / E.D.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, sostiene que la obra permitirá combinar la mejora de uno de los principales accesos a la capital con la recuperación ambiental de un espacio muy deteriorado. La Corporación destaca que el uso de vegetación propia de Tenerife contribuirá a crear un paisaje más resistente y adaptado a las condiciones climáticas de la isla.

La pendiente complica los trabajos

La complejidad de los trabajos viene determinada por la pendiente media del terreno, cercana a los 28 grados. Aunque la superficie proyectada en planta es de 53.982 metros cuadrados, la inclinación eleva el área real sobre la que se actúa hasta los 64.778.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explica que antes de iniciar la revegetación ha sido necesario desbrozar el talud, retirar escombros y residuos, eliminar especies invasoras y perfilar el terreno. También se han trasplantado ejemplares autóctonos para garantizar su conservación.

La intervención busca que la TF-1 no funcione únicamente como infraestructura de transporte, sino que su entorno presente una imagen más cuidada y coherente con el paisaje de Tenerife. Una vez finalizada, la zona de Mercatenerife contará con un talud más estable, una menor presencia de flora invasora y una cobertura vegetal formada principalmente por especies canarias.